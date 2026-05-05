АЭС туралы ақпарат құпия болуы мүмкін – Энергетика министрлігі
Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов 2026 жылғы 5 мамырда Үкіметтегі брифинг барысында атом электр станциясы (АЭС), жылу электр орталықтары (ЖЭО) және өзге де нысандарға қатысты ақпаратты мемлекеттік құпияға жатқызу мүмкіндігі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мәжіліс тиісті "Мемлекеттік құпиялар туралы" заңды екінші оқылымда қабылдаған.
"Энергетикалық жобалар бойынша біз ешқашан ақпаратты құпияда ұстап келген жоқпыз. Атом электр станциясы бойынша мұндай мүмкіндік бар, себебі бұл өте ірі жоба және көбіне үкіметаралық келісімдер аясында жүзеге асады. Дегенмен бұл мәселеге қатысты Атом энергиясы агенттігінің өкілдері толығырақ түсінік береді", – деді Сұңғат Есімханов.
Ол сондай-ақ Энергетика министрлігінің құзыретіндегі жобалар бойынша ақпарат ашық екенін атап өтті.
"Біздің жобалар бойынша біз ештеңені жасырған емеспіз, барлығы ашық аукциондар арқылы өтеді. Қазіргі уақытта ақпаратты құпия ету жоспарымызда жоқ", – деді вице-министр.
Айта кетейік, 2026 жылғы 29 сәуірде арнайы мемлекеттік органдардың қызметіне қатысты заңнамалық түзетулер екінші оқылымда мақұлданған болатын. Түзетулерде мемлекеттік құпияларға қатысты нормалар да қарастырылған.
