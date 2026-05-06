#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Қоғам

Қазақстанда таксидегі қауіпсіздік күшейтілді

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 13:32 Фото: pexels
ҚР Ұлттық экономика министрлігі такси тасымалдаушылардың хабарлама беру ережесіне өзгеріс енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Енді тасымалдаушы такси қызметін бастамас бұрын жергілікті атқарушы органға хабарлама жіберуге міндетті. Сонымен қатар, жаңартылған нысанда көлік құралы ауыстырылғанда және жаңадан көлік қосылғанда, яғни автопаркті жаңарту кезінде өзгеріс енгізу мүмкіндігі қарастырылған.

Ведомство бұрынғы тәртіп бойынша, тасымалдаушы белгілі бір көлік құралына байланбайтынын атап өтті. Бұл жол-көлік оқиғасы кезінде жолаушыларға немесе үшінші тұлғаға зиян келтірілген жағдайда жауапты адамды анықтауды қиындататын.

"Осыған байланысты хабарлама нысаны көлік құралының маркасын, мемлекеттік тіркеу нөмірін және шығарылған жылын көрсететін мәліметпен толықтырылды",- делінген ақпаратта.

Бұл шара мүмкіндік береді:

  • жолаушыларды тасымалдау қауіпсіздігіне жауапты такси тасымалдаушысын жедел сәйкестендіруге,
  • нарыққа заңсыз қатысушылардың үлесін қысқартуға.

Бұған дейін Алматыда жантүршігерлік жол апаты болып, жүргізуші қаза тапқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда емханаларға бекітудің жаңа қағидалары әзірленді
14:12, Бүгін
Қазақстанда емханаларға бекітудің жаңа қағидалары әзірленді
Қазақстанда ҚҚС өсті: Ұлттық экономика министрлігі такси компанияларының мәлімдемесіне жауап берді
15:15, 12 наурыз 2025
Қазақстанда ҚҚС өсті: Ұлттық экономика министрлігі такси компанияларының мәлімдемесіне жауап берді
Ұлттық экономика министрлігіне жаңа функция берілді
16:46, 21 тамыз 2025
Ұлттық экономика министрлігіне жаңа функция берілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
20:28, Бүгін
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
20:07, Бүгін
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
19:39, Бүгін
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
19:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: