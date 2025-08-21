#Қазақстан
Құқық

Ұлттық экономика министрлігіне жаңа функция берілді

Министерство национальной экономики РК, МНЭ РК, Министерство торговли и интеграции РК, МТИ РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 16:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасы Үкіметі 2025 жылғы 14 тамыздағы қаулысымен ҚР Ұлттық экономика министрлігі туралы Ережеге толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түзетулерге сәйкес, Ұлттық экономика министрлігіне жаңа функция жүктелді:

  • табиғи сипаттағы төтенше жағдай салдарынан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне келтірілген мүліктік шығындарды өтеу қағидаларын әзірлеу және бекіту.

Қаулы 2025 жылғы 14 тамыздан бастап күшіне енді.

Бұған дейін сумен жабдықтау жүйелерін салуға және реконструкциялауға бөлінетін субсидиялардың қағидалары жайлы жазғанбыз.

