Қоғам

Қазақстандықтар қыста автокөлікті айыппұлсыз қыздыра ала ма

Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов 2026 жылғы 6 мамырда Мәжілісте депутаттардың елді мекендерде қыста автокөлікті қыздыруға тыйымды алып тастау туралы ұсынысына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов 2026 жылғы 6 мамырда Мәжілісте депутаттардың елді мекендерде қыста автокөлікті қыздыруға тыйымды алып тастау туралы ұсынысына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Депутат Дмитрий Колода бір жыл бұрын қоғамда автокөлікті қыздырғаны үшін айыппұл салу нормасы қызу талқыланғанын еске салды.

"Біз бұл мәселені шешудің әртүрлі нұсқаларын ұсынып отырмыз. Осы заң жобасында елді мекендерде қыста автокөлікті қыздыруға салынған тыйымды толық алып тастауды ұсындық. Алайда тиісті жол белгісі қойылған тұрғын аймақтарда шектеулер сақталады. Бұл ұсынысқа сіздің көзқарасыңыз қандай?" – деп сұрады депутат.

Ішкі істер министрінің орынбасары бұл мәселе бойынша әртүрлі талқылаулар болғанын атап өтті.

"Ішкі істер министрлігінің ұстанымын қысқаша айтайын. Бұл ұсыныстарды министрлік қолдайды", – деді Санжар Әділов.

2025 жылғы 9 қаңтарда ІІМ көлік құралы қозғалтқышы қосулы күйде 5 минуттан артық тұрса және бұл тұрғындарға қолайсыздық тудырса, онда бұл ҚР ӘҚБтК-нің 597-бабы 1-бөлігі ("Көлік құралдарын тоқтату немесе тұраққа қою қағидаларын бұзу") бойынша әкімшілік құқықбұзушылық болып саналатынын хабарлаған. Бұл бапқа сәйкес, азаматтарға 5 АЕК мөлшерінде айыппұл салынады, ал қайталанған жағдайда 10 АЕК айыппұл қарастырылған.

