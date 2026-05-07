#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Қоғам

Қызылорда облысының жаңа әкімі қашан тағайындалатыны белгілі болды

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 12:27 Фото: Zakon.kz
Қызылорда облысының жаңа әкімі 2026 жылғы 8 мамыр, жұма күні тағайындалуы жоспарланып отыр. Бұған дейін бұл қызметті атқарған Нұрлыбек Нәлібаев жуырда Президент жарлығымен Қазақстан Премьер-министрінің бірінші орынбасары болып тағайындалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыс әкімі лауазымына жаңа кандидаттың тағайындалу күні мәслихат хабарламасы арқылы белгілі болды.

Құжатта Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 8 маусымдағы №912 Жарлығына сәйкес, облыс, республикалық маңызы бар қала және астана әкімдерін тағайындауға келісім беру тәртібі айқындалғаны көрсетілген.

"Облыс аумағында орналасқан мәслихаттар немесе республикалық маңызы бар қалалар және астана мәслихаттары депутаттарының облыс, республикалық маңызы бар қала және астана әкімін лауазымға тағайындауға келісім беруі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 8 маусымдағы № 912 Жарлығына сәйкес, Қызылорда облысының әкімі лауазымына тағайындауға келісім беру үшін Қызылорда облысының аумағында орналасқан мәслихаттар депутаттарының жиналысы 2026 жылғы 08 мамырда сағат 09:00-де Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, № 1 (Облыстық мекемелер Үйі ғимараты) мекен-жайында өтеді." Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты

Қызылорда облысының әкімі қызметін 2022 жылғы 7 сәуірден бері Нұрлыбек Нәлібаев атқарып келген. Ол 2026 жылғы 6 мамырда Мемлекет басшысының жарлығымен Премьер-министрдің бірінші орынбасары болып тағайындалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Нұрлыбек Нәлібаев премьер-министрдің бірінші орынбасары болып тағайындалды
09:04, 06 мамыр 2026
Нұрлыбек Нәлібаев премьер-министрдің бірінші орынбасары болып тағайындалды
Қызылорда облысының әкімі ардагерлер және зиялы қауым өкілдерімен кездесті
23:20, 27 ақпан 2026
Қызылорда облысының әкімі ардагерлер және зиялы қауым өкілдерімен кездесті
Қызылорда облысы әкімі медицина саласының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
14:11, 24 маусым 2023
Қызылорда облысы әкімі медицина саласының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
15:13, Бүгін
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
14:46, Бүгін
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
14:36, Бүгін
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
14:08, Бүгін
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: