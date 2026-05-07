#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Қоғам

Айбек Дәдебай "Әділет" партиясының төрағасы болып сайланды

Астанада 2026 жылғы 7 мамырда өткен &quot;Әділет&quot; партиясының құрылтай съезінде партияның басшылық органдары, оның ішінде төраға мен Саяси кеңес құрамы сайланды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 12:36 Сурет: akorda.kz
Астанада 2026 жылғы 7 мамырда өткен «Әділет» партиясының құрылтай съезінде партияның басшылық органдары, оның ішінде партия төрағасы мен Саяси кеңес құрамы сайланды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Съезд барысында делегаттар Орталық бақылау-тексеру комиссиясының құрамын бекітті. Одан кейін Саяси кеңес мүшелері партияның Саяси кеңесі бюросының құрамына дауыс берді.

Сонымен қатар, партия төрағасы лауазымына Айбек Дәдебай ұсынылып, оның кандидатурасын съезд делегаттары қолдады.

Айбек Дәдебай 2026 жылғы 6 мамырда Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығымен Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің басшысы қызметінен босатылған болатын. Ол бұл қызметті 2024 жылғы 6 ақпаннан бастап атқарып келген.

2026 жылғы 15 сәуірде бастамашыл топ "Әділет" атты жаңа саяси партия құру ниеті туралы ресми мәлімдеме жасаған.

2026 жылғы 16 сәуірде партияның ұйымдастыру комитеті Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінен жаңа саяси бірлестік құру туралы хабарламаның берілгенін растайтын құжат алғанын ресми түрде жариялаған.

Бүгін, 7 мамырда Астанада өткен құрылтай съезінде "Әділет" партиясын құру туралы шешім қабылданды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Әділет" партиясы саяси жарғысын бекітті
13:44, Бүгін
"Әділет" партиясы саяси жарғысын бекітті
Астанада өткен құрылтай съезінде "Әділет" партиясын құру туралы шешім қабылданды
11:49, Бүгін
Астанада өткен құрылтай съезінде "Әділет" партиясын құру туралы шешім қабылданды
"Ауыл" партиясының төрағасы жаңадан сайланды
18:45, 18 қазан 2023
"Ауыл" партиясының төрағасы жаңадан сайланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
15:13, Бүгін
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
14:46, Бүгін
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
14:36, Бүгін
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
14:08, Бүгін
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: