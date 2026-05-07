Қоғам

Астанада өткен құрылтай съезінде "Әділет" партиясын құру туралы шешім қабылданды

Астана қаласында 2026 жылғы 7 мамыр күні "Әділет" партиясының құрылтай съезі өтіп, жаңа саяси партияны құру туралы шешім қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Астана қаласында 2026 жылғы 7 мамыр күні "Әділет" партиясының құрылтай съезі өтіп, жаңа саяси партияны құру туралы шешім қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Съезде партияны құруды қолдап 931 делегат дауыс берген. Сондай-ақ қатысушылар партияның атауын қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде бекітті.

Іс-шараға Қазақстанның барлық өңірлерінен келген 1000-нан астам делегат қатысты. Съезд барысында партияның жарғысы мен бағдарламасын бекіту, сондай-ақ басқарушы органдарын айқындау сияқты ресми рәсімдер қарастырылған.

"Әділет" партиясы өз құндылықтары ретінде әділеттілік, патриотизм, жауапкершілік, еңбекқорлық және даму қағидаттарын жария етті. Бағдарламада "Заң мен тәртіп" қағидаты әділеттіліктің негізгі негізі ретінде көрсетілген.

Партияның мақсаты – Қазақстанда кез келген адал еңбектің әділ әрі лайықты бағалануына жағдай жасау. Сонымен қатар, елдің технологиялық, интеллектуалдық және институционалдық дамуын қолдау көзделіп отыр.

2026 жылғы 15 сәуірде бастамашыл топ жаңа партия құру ниеті туралы ресми мәлімдеме жасаған болатын. Ал 16 сәуірде ұйымдастыру комитеті Әділет министрлігінен жаңа саяси бірлестік құру туралы хабарламаның тіркелгенін растаған құжат алғанын хабарлады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
