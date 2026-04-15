#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
476.97
562.59
6.27
Қоғам

Қазақстанда жаңа саяси партия құрылуы мүмкін

Адамдар, партия , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 14:21 Сурет: Бастамашыл топ
2026 жылғы 15 сәуір күні бастамашыл топ жаңа "Әділет" саяси партиясын құру ниеті туралы ресми мәлімдеме жасады.

Жаңа партия өзін прогрессивті реформалардың жақтаушысы, Әділетті Қазақстанды құру, заң үстемдігін нығайту және шешім қабылдау процесіне азаматтардың кеңінен қатысуын қамтамасыз етуді қолдаушы ретінде танытады.

"Әділет" партиясының негізгі мақсаты мен міндеттері – Жаңа Конституция қағидаттары мен Әділетті Қазақстан құндылықтары негізінде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын, бостандықтары мен мүдделерін қорғау.

Жаңа ұйымның миссиясы – 2026 жылғы 15 наурызда өткен референдумда қабылданған жаңа Конституция ережелерінің қатаң сақталуын қамтамасыз ету. Жаңа партия прогрессивті жастарды, түрлі сала мамандарын, қала мен ауыл тұрғындарын, яғни отандастарымыздың мүдделерін шынайы қорғауға және баршаға ортақ әділдікті орнатуға атсалысуға дайын қазақстандықтардың басын біріктіреді.

"Біз экономикасы қуатты, баршаға кең мүмкіндік беретін және әлемдік қоғамдастықта абыройлы да беделді, Әділетті мемлекет құру және оны нығайтуға мүдделі барлық азаматтардың күш-жігерін біріктіргіміз келеді", – деп мәлімдеді бастамашылар.

Сурет: Бастамашыл топ

ӘДІЛДІК, ПАТРИОТИЗМ, ЕҢБЕКҚОРЛЫҚ, ЖАУАПКЕРШІЛІК және ПРОГРЕСС құндылықтарына сүйене отырып, партия бастамашылары мынадай басымдықтарды жариялады:

  • Барлық қазақстандықтар үшін мүмкіндіктер теңдігін қамтамасыз ету, кландық, өңірлік ерекшеліктердің ықпалын азайту;
  • Тәуелсіз, тиімді әрі объективті құқық қорғау және сот жүйесін нығайту;
  • Экономикалық әділдік пен Қазақстанның тұрақты дамуы.

Жаңа партия өзінің саяси күн тәртібін қалыптастыру аясында азаматтық қоғам өкілдері, сарапшылар және сала мамандарымен тығыз ықпалдасуға ниетті.

16 сәуірде бастамашы топ Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне тіркеуге дайындық рәсімін бастау туралы өтініш жібереді және жақын арада партияның құрылтай съезін өткізуді жоспарлады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
18:31, Бүгін
Ақтау маңындағы ұшақ апаты: Ресей мен Әзербайжан мәлімдеме жасады
16:34, 24 ақпан 2026
Астана халықаралық әуежайы 15 сәуірден бастап жұмыс тәртібін өзгертеді
09:47, 20 тамыз 2024
Қазақстанда дрондар зертханасы құрылуы мүмкін
19:25, Бүгін
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
19:05, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
18:32, Бүгін
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
18:21, Бүгін
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
