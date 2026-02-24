#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Қоғам

Астана халықаралық әуежайы 15 сәуірден бастап жұмыс тәртібін өзгертеді

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 16:34 Фото: Zakon.kz
Астана халықаралық әуежайы 2026 жылғы 15 сәуір мен 31 мамыр аралығында ұшу-қону жолағында жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізілетіні туралы маңызды мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әуе айлағының хабарлауынша, көрсетілген кезеңде ұшу-қону жолағы күн сайын жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін уақытша жабылады.

"Жұмыстар жоспарлы сипатқа ие және аэродром инфрақұрылымы мен жарық-сигналдық жабдықтарды пайдалану жағдайында ұстауға, сондай-ақ ұшу қауіпсіздігі мен сенімділігін арттыруға бағытталған", – делінген Астана халықаралық әуежайының баспасөз қызметі хабарында.

Жөндеу жұмыстары кезінде аталған уақыт аралығында орындалатын барлық тұрақты халықаралық және ішкі рейстер тәуліктің ертерек немесе кешірек уақытына ауыстырылған.

Кестеге енгізілген барлық өзгерістер әуе компанияларымен және уәкілетті мемлекеттік органдармен алдын ала келісілген.

Әуежай уақытша шектеулерден тыс кезеңде штаттық режимде жұмысын жалғастырады.

Бұған дейін Түркістан әуежайына қатысты сот ірі көлемде айыппұл салғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы әуежайы автотұрақтағы шектеулер туралы ескертті
17:15, 22 мамыр 2025
Алматы әуежайы автотұрақтағы шектеулер туралы ескертті
Алматы әуежайы автотұрақ тарифтерін өзгертеді
12:30, 12 желтоқсан 2024
Алматы әуежайы автотұрақ тарифтерін өзгертеді
Шымкент әуежайы штаттық режимде жұмыс істей бастады
20:11, 24 сәуір 2023
Шымкент әуежайы штаттық режимде жұмыс істей бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
16:54, Бүгін
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
16:33, Бүгін
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
16:11, Бүгін
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
16:07, Бүгін
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: