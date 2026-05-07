Хантавирус мутацияға ұшырап, адамнан адамға жұғуы мүмкін бе - маман жауабы
Бұл туралы РИА Новости агенттігіне 2026 жылдың 7 мамырында сұқбат берген Роспотребнадзордың "Виром" вирустық инфекциялар федералды ғылыми-зерттеу институтының директоры Александр Семенов мәлімдеді.
"Еуразияда хантавирустың мутацияға ұшырап, адамнан адамға жұғу ықтималдығы төмен. Роспотребнадзор Ресей Федерациясының аумағында хантавирус инфекциясына қатысты жағдайды бақылауға ұстап отыр", - деп атап өтті маман.
Семенов атап өткендей, хантавирустағы генетикалық өзгерістердің жылдамдығы тұмау вирустары немесе коронавирус инфекциясының қоздырғышы сияқты жоғары емес.
Оның айтуынша, жеке гигиена шараларын сақтау және кеміргіштермен күресу арқылы аурудың алдын алуға болады.
Роспотребнадзор сарапшысының айтуынша, қауіпті жұқпалы аурулардың сырттан әкелінуі мен таралуын болдырмау үшін шет елдердегі эпидемиологиялық жағдайға тұрақты негізде мониторинг жүргізіп отыру қажет.
Бұған дейін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) хантавирустан кейінгі халық үшін ағымдағы қауіптердің деңгейі қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен.