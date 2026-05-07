#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
463.41
546.27
6.18
Қоғам

Хантавирус мутацияға ұшырап, адамнан адамға жұғуы мүмкін бе - маман жауабы

Вирус, хантавирус, мутация, адам, жұғу, сарапшы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 17:05 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Еуразияда хантавирус адамнан адамға жұғуы екіталай. Мұны ғылыми зерттеу институты мамандары айтып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы РИА Новости агенттігіне 2026 жылдың 7 мамырында сұқбат берген Роспотребнадзордың "Виром" вирустық инфекциялар федералды ғылыми-зерттеу институтының директоры Александр Семенов мәлімдеді.

"Еуразияда хантавирустың мутацияға ұшырап, адамнан адамға жұғу ықтималдығы төмен. Роспотребнадзор Ресей Федерациясының аумағында хантавирус инфекциясына қатысты жағдайды бақылауға ұстап отыр", - деп атап өтті маман.

Семенов атап өткендей, хантавирустағы генетикалық өзгерістердің жылдамдығы тұмау вирустары немесе коронавирус инфекциясының қоздырғышы сияқты жоғары емес.

Оның айтуынша, жеке гигиена шараларын сақтау және кеміргіштермен күресу арқылы аурудың алдын алуға болады.

Роспотребнадзор сарапшысының айтуынша, қауіпті жұқпалы аурулардың сырттан әкелінуі мен таралуын болдырмау үшін шет елдердегі эпидемиологиялық жағдайға тұрақты негізде мониторинг жүргізіп отыру қажет.

Бұған дейін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) хантавирустан кейінгі халық үшін ағымдағы қауіптердің деңгейі қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда күшті жер сілкінісі болуы мүмкін бе?
16:23, 04 желтоқсан 2025
Алматыда күшті жер сілкінісі болуы мүмкін бе?
Алматы ауруханасындағы науқастарға АИТВ қалай жұғуы мүмкін екенін бас санитар дәрігер айтты
11:53, 01 тамыз 2023
Алматы ауруханасындағы науқастарға АИТВ қалай жұғуы мүмкін екенін бас санитар дәрігер айтты
Жер сілкінісін болжау мүмкін бе
12:01, 25 ақпан 2024
Жер сілкінісін болжау мүмкін бе
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
21:29, Бүгін
Сборная Казахстана досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
"Весь народ приглашён, вход бесплатный": Трамп - о турнире UFC в Белом доме
21:15, Бүгін
"Весь народ приглашён, вход бесплатный": Трамп - о турнире UFC в Белом доме
Хамзат Чимаев сообщил, когда надеется провести следующий бой в UFC
20:37, Бүгін
Хамзат Чимаев сообщил, когда надеется провести следующий бой в UFC
Казахстан нокаутом в первом раунде выиграл медаль чемпионата Азии по боксу (видео)
20:05, Бүгін
Казахстан нокаутом в первом раунде выиграл медаль чемпионата Азии по боксу (видео)
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: