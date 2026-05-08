Оқушылардың денсаулық деректері бірыңғай цифрлық жүйеге біріктіріледі
Министр Ақмарал Әлназарова мектеп жасындағы балаларды профилактикалық тексерудің қазіргі жүйесі тиімді емес екенін атап өтті. Оның айтуынша, тексерулер көбіне формалды түрде өтіп, диагностика сапасынан гөрі сандық көрсеткіштерге басымдық беріліп келген.
Ведомствоның мәліметінше, негізгі мәселелердің бірі — тар бейінді мамандардың жетіспеушілігі мен медицина қызметкерлеріне түсетін жүктеменің жоғары болуы. Соның салдарынан бір баланы тексеруге аз уақыт бөлініп, ауруларды анықтау деңгейі төмендеп отыр. Сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар мен мүгедектігі бар балаларды есепке алу жүйесі жеткіліксіз.
Жағдайды жақсарту үшін министрлік мектептерді цифрлық медициналық жабдықтармен қамтамасыз етуді көздеп отыр. Атап айтқанда, электрокардиографтар, пульсоксиметрлер, бой мен салмақ өлшейтін құрылғылар, отоскоптар және телемедицина жүйелері енгізіледі. Болашақта қосымша диагностикалық құрылғылармен жабдықтау да жоспарланған.
Ең маңызды өзгеріс — балалардың денсаулық деректерін толық цифрландыру. Барлық мәліметтер Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйелеріне біріктіріліп, әр балаға электронды денсаулық паспорты жасалады.
Министрдің айтуынша, бұл жүйе баланың денсаулығын өмір бойы бақылауға, деректерді жүйелі талдауға және ауруларды ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік береді.
Жаңа форматты енгізу 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап кезең-кезеңімен барлық мектептерде іске асырылады.