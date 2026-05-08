Қоғам

Оқушылардың денсаулық деректері бірыңғай цифрлық жүйеге біріктіріледі

08.05.2026 09:48
Қазақстан Денсаулық сақтау министрлігі мектеп медицинасын толық цифрландыруды жоспарлап отыр. Бұл туралы ведомство 2026 жылғы 8 мамырда өткен аппараттық кеңесте хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Министр Ақмарал Әлназарова мектеп жасындағы балаларды профилактикалық тексерудің қазіргі жүйесі тиімді емес екенін атап өтті. Оның айтуынша, тексерулер көбіне формалды түрде өтіп, диагностика сапасынан гөрі сандық көрсеткіштерге басымдық беріліп келген.

Ведомствоның мәліметінше, негізгі мәселелердің бірі — тар бейінді мамандардың жетіспеушілігі мен медицина қызметкерлеріне түсетін жүктеменің жоғары болуы. Соның салдарынан бір баланы тексеруге аз уақыт бөлініп, ауруларды анықтау деңгейі төмендеп отыр. Сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар мен мүгедектігі бар балаларды есепке алу жүйесі жеткіліксіз.

Жағдайды жақсарту үшін министрлік мектептерді цифрлық медициналық жабдықтармен қамтамасыз етуді көздеп отыр. Атап айтқанда, электрокардиографтар, пульсоксиметрлер, бой мен салмақ өлшейтін құрылғылар, отоскоптар және телемедицина жүйелері енгізіледі. Болашақта қосымша диагностикалық құрылғылармен жабдықтау да жоспарланған.

Ең маңызды өзгеріс — балалардың денсаулық деректерін толық цифрландыру. Барлық мәліметтер Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйелеріне біріктіріліп, әр балаға электронды денсаулық паспорты жасалады.

Министрдің айтуынша, бұл жүйе баланың денсаулығын өмір бойы бақылауға, деректерді жүйелі талдауға және ауруларды ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік береді.

Жаңа форматты енгізу 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап кезең-кезеңімен барлық мектептерде іске асырылады.

Көліктің мемлекеттік нөмірін "картоннан" жасап алған жүргізуші ұсталды
Жүктілік алдында денсаулықты тексеру: Денсаулық сақтау министрлігі жақсы жаңалығымен бөлісті
Қазақстанда цифрлық денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті ұйым анықталды
Дзюдоист из Узбекистана за один день победил двух казахстанских топов на турнире в Астане
"Главное — это уважение": Янник Синнер поддержал идею с бойкотом ТБШ
Гусман Кыргызбаев потерял шанс выиграть медаль на домашнем Grand Slam
Монгол за один день "огорчил весь Казахстан" на элитном турнире в Астане
