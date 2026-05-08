Вице-президенттің "өзге өкілеттіктері" нені білдіреді
Ол "Қазақстан Республикасының президенті туралы" заң жобасына сәйкес, вице-президент президенттің тапсырмасы бойынша оны Кұрылтаймен, Үкіметпен және өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл кезінде таныстыратынын, сондай-ақ Президент айқындайтын өзге де өкілеттіктерді орындайтынын еске салды.
Осыған байланысты депутат "өзге өкілеттіктер" нақты нені білдіретінін сұрады.
Ерлан Сәрсембаев түсіндіргендей, вице-президент институты тек Мемлекет басшысы жүктейтін миссия шеңберінде жұмыс істейді.
Министрдің айтуынша, ол Президенттің мүддесін білдіретін лауазым болады. Сондықтан оның өкілеттіктерінің нақты ауқымын да Президенттің өзі айқындайды.
Бұл өкілеттіктер арнайы жеке жарлық арқылы бекітілетін вице-президент туралы ережеде көрсетіледі. Мұндай тәсіл мемлекеттік басқарудың икемділігі мен жағдайға бейімделуін қамтамасыз етуге бағытталған.
Бұған дейін Қазақстанда вице-президент лауазымын енгізу жоспарланып отырғаны туралы хабарланған болатын.