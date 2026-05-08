Қоғам

Қазақстанда сайлауға қатысу ерікті күйінде қалады – ОСК

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 10:49 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы (ОСК) өкілі Шавкат Өтемісов 2026 жылғы 8 мамырда Үкімет кулуарында қазақстандықтарды сайлауға қатысуға міндеттеу мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер сайлауға қатысуды міндеттеу тетіктері енгізілуі мүмкін бе деген сұрақ қойған.

Өтемісовтің айтуынша, Қазақстан бұл бағытта мәжбүрлеу шараларын енгізуді жоспарламайды. Ол кейбір елдерде дауыс беруге келмегені үшін айыппұл салу сияқты тәжірибелер бар екенін, ал кейбір мемлекеттерде дауыс беру жасының 16 жасқа дейін төмендетілгенін мысал ретінде келтірді. Алайда мұндай тәсілдер Қазақстан үшін өзекті емес.

Оның пікірінше, сайлауға қатысу деңгейі ең алдымен саяси үдеріс қатысушыларының белсенділігіне байланысты. Әсіресе саяси партиялар сайлаушыларды қызықтырып, дауыс беру күніне келуге ынталандыруы маңызды.

ОСК өкілі сондай-ақ қазіргі таңда сайлауға қатыспағаны үшін айыппұл салу сияқты нормалар да қарастырылмайтынын, тіпті жоспарларда да жоқ екенін нақтылады.

Сонымен бірге дауыс беру жасын 18-ден 16 жасқа дейін төмендету және сайлауға қатысқандарға қаржылай ынталандыру енгізу де қарастырылып отырмағаны айтылды. Өтемісов мұндай төлемдер сайлаушыны "сатып алу" ретінде қабылдануы мүмкін екенін атап өтті.

Бұған дейін ОСК мүшесі сайлау туралы заңға енгізілуі мүмкін жаңа өзгерістер туралы да айтқан болатын.

Айгерим Тарина
ОСК Құрылтай сайлауына кететін шығын туралы пікір білдірді
