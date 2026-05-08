Қазақстанда сайлауға қатысу ерікті күйінде қалады – ОСК
Журналистер сайлауға қатысуды міндеттеу тетіктері енгізілуі мүмкін бе деген сұрақ қойған.
Өтемісовтің айтуынша, Қазақстан бұл бағытта мәжбүрлеу шараларын енгізуді жоспарламайды. Ол кейбір елдерде дауыс беруге келмегені үшін айыппұл салу сияқты тәжірибелер бар екенін, ал кейбір мемлекеттерде дауыс беру жасының 16 жасқа дейін төмендетілгенін мысал ретінде келтірді. Алайда мұндай тәсілдер Қазақстан үшін өзекті емес.
Оның пікірінше, сайлауға қатысу деңгейі ең алдымен саяси үдеріс қатысушыларының белсенділігіне байланысты. Әсіресе саяси партиялар сайлаушыларды қызықтырып, дауыс беру күніне келуге ынталандыруы маңызды.
ОСК өкілі сондай-ақ қазіргі таңда сайлауға қатыспағаны үшін айыппұл салу сияқты нормалар да қарастырылмайтынын, тіпті жоспарларда да жоқ екенін нақтылады.
Сонымен бірге дауыс беру жасын 18-ден 16 жасқа дейін төмендету және сайлауға қатысқандарға қаржылай ынталандыру енгізу де қарастырылып отырмағаны айтылды. Өтемісов мұндай төлемдер сайлаушыны "сатып алу" ретінде қабылдануы мүмкін екенін атап өтті.
Бұған дейін ОСК мүшесі сайлау туралы заңға енгізілуі мүмкін жаңа өзгерістер туралы да айтқан болатын.