#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
463.41
546.27
6.18
Қоғам

Қостанай облысында полицейлер дрон арқылы жоғалған жылқыларды тапты

Қостанай ауданының полиция бөліміне бес жылқының еркін жайылымнан жоғалғаны туралы арыз түсті., сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 09:58 Сурет: ҚР ІІМ
Қостанай ауданының полиция бөліміне бес жылқының еркін жайылымнан жоғалғаны туралы арыз түсті.

Келтірілген шығын көлемі үш миллион теңгеден асты.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Полиция қызметкерлері дереу іздестіру жұмыстарын ұйымдастырып, жергілікті тұрғындардан жауап алды, табынның жүруі мүмкін бағыттарын тексеріп, аумақты дронның көмегімен зерттеді.

Нәтижесінде жылқылар ауылдық округтердің бірінің маңындағы еркін жайылымнан табылды. Жылқы иесі полицейлерге жедел көмек көрсеткені үшін алғысын білдірді.

Тексеру барысында жануарлардың жайылым орнынан өздігінен кетіп қалғаны анықталды.

Мал ұрлығы белгілерінің болмауына байланысты қылмыстық іс тоқтатылды.

Полиция еркін жайылым кезінде малды тұрақты бақылауда ұстау қажеттігін ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақмолалық полицейлер құны 30 млн теңге болатын жоғалған жылқыларды иелеріне қайтарып берді
16:18, 15 желтоқсан 2023
Ақмолалық полицейлер құны 30 млн теңге болатын жоғалған жылқыларды иелеріне қайтарып берді
Ақтөбе полицейлері ауыл тұрғынына құны 65 млн теңге болатын жоғалған малын тауып берді
16:50, 03 қараша 2023
Ақтөбе полицейлері ауыл тұрғынына құны 65 млн теңге болатын жоғалған малын тауып берді
Ақтөбе облысында полицейлер жоғалған әжені жедел тапты
14:08, 18 желтоқсан 2025
Ақтөбе облысында полицейлер жоғалған әжені жедел тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дзюдоист из Узбекистана за один день победил двух казахстанских топов на турнире в Астане
15:27, Бүгін
Дзюдоист из Узбекистана за один день победил двух казахстанских топов на турнире в Астане
"Главное — это уважение": Янник Синнер поддержал идею с бойкотом ТБШ
15:19, Бүгін
"Главное — это уважение": Янник Синнер поддержал идею с бойкотом ТБШ
Гусман Кыргызбаев потерял шанс выиграть медаль на домашнем Grand Slam
15:01, Бүгін
Гусман Кыргызбаев потерял шанс выиграть медаль на домашнем Grand Slam
Монгол за один день "огорчил весь Казахстан" на элитном турнире в Астане
14:45, Бүгін
Монгол за один день "огорчил весь Казахстан" на элитном турнире в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: