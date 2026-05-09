БҚО әкімі майдангерлерге мемлекет басшысының мерекелік құттықтауын жеткізді
Соғыс және еңбек ардагері Вениамин Скаленко Бөрлі ауданында дүниеге келген. 17 жасында әскер қатарына алынып, майданға аттанды.
Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі
98-гвардиялық әуе-десанттық Свирь дивизиясы құрамында болды. Будапешт, Вена және Братислава қалаларын азат етуге қатысқан. Зайыбы Ксения Федосеевна – тыл ардагері.
Соғыс және еңбек ардагері, Халық қаһарманы Иван Гапич 1923 жылы Ақмола облысында дүниеге келіп, Алматыда білім алған. Ол майдан даласында Польшаны, Чехословакияны, Украинаны азат етуге қатысты. Мәскеуде өткен әйгілі Жеңіс шеруінде болды.
Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі
Соғыстан кейінгі жылдары прокуратура органдарында еселі еңбек етті. Сала ардагеріне ҚР Бас прокуроры Берік Асыловтың құттықтау хаты табысталды.
Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі
Облыс әкімі майдангерлерді мерекемен құттықтап, амандығын тіледі. Нариман Төреғалиев ерлікпен, еңбекпен өрілген өмір жолы қайсар рух пен отансүйгіштіктің озық үлгісі екенін айтты.
Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі
Отан үшін от кешкендердің құрметіне оркестр Жеңіс әндерін шырқады. Соғыс және еңбек ардагерлері құттықтай келгендерге ақ батасын беріп, елдің амандығын, жердің тұтастығын тіледі.