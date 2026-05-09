#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
461.26
542.58
6.18
Қоғам

БҚО әкімі майдангерлерге мемлекет басшысының мерекелік құттықтауын жеткізді

Әкім ардагерді құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.05.2026 20:10 Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі
Жеңіс күніне орай облыс әкімі Нариман Төреғалиев майдангерлердің шаңырағында болып, ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың мерекелік құттықтауын жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соғыс және еңбек ардагері Вениамин Скаленко Бөрлі ауданында дүниеге келген. 17 жасында әскер қатарына алынып, майданға аттанды.

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

98-гвардиялық әуе-десанттық Свирь дивизиясы құрамында болды. Будапешт, Вена және Братислава қалаларын азат етуге қатысқан. Зайыбы Ксения Федосеевна – тыл ардагері.

Соғыс және еңбек ардагері, Халық қаһарманы Иван Гапич 1923 жылы Ақмола облысында дүниеге келіп, Алматыда білім алған. Ол майдан даласында Польшаны, Чехословакияны, Украинаны азат етуге қатысты. Мәскеуде өткен әйгілі Жеңіс шеруінде болды.

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

Соғыстан кейінгі жылдары прокуратура органдарында еселі еңбек етті. Сала ардагеріне ҚР Бас прокуроры Берік Асыловтың құттықтау хаты табысталды.

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

Облыс әкімі майдангерлерді мерекемен құттықтап, амандығын тіледі. Нариман Төреғалиев ерлікпен, еңбекпен өрілген өмір жолы қайсар рух пен отансүйгіштіктің озық үлгісі екенін айтты.

Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі

Отан үшін от кешкендердің құрметіне оркестр Жеңіс әндерін шырқады. Соғыс және еңбек ардагерлері құттықтай келгендерге ақ батасын беріп, елдің амандығын, жердің тұтастығын тіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жеңіс күні: Батыс Қазақстан облысының әкімі майдангерлерге президенттің құттықтауын жеткізді
17:53, Бүгін
Жеңіс күні: Батыс Қазақстан облысының әкімі майдангерлерге президенттің құттықтауын жеткізді
Батыс Қазақстан облысының әкімі ардагерлерді Жеңіс күнімен құттықтады
16:25, 09 мамыр 2024
Батыс Қазақстан облысының әкімі ардагерлерді Жеңіс күнімен құттықтады
БҚО әкімі су тасқынынан зардап шеккен саяжай тұрғындарымен кездесті
11:59, 07 маусым 2024
БҚО әкімі су тасқынынан зардап шеккен саяжай тұрғындарымен кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Тренчин" с Адырбековым в составе потерпел поражение в матче чемпионата Словакии
23:19, Бүгін
"Тренчин" с Адырбековым в составе потерпел поражение в матче чемпионата Словакии
10 казахстанских боксёров сразятся за выход в финал юниорского ЧА по боксу
22:45, Бүгін
10 казахстанских боксёров сразятся за выход в финал юниорского ЧА по боксу
"Тобол" в меньшинстве обыграл "Иртыш" в матче КПЛ
22:06, Бүгін
"Тобол" в меньшинстве обыграл "Иртыш" в матче КПЛ
Соболенко потерпела сенсационное поражение на "тысячнике" в Риме
21:45, Бүгін
Соболенко потерпела сенсационное поражение на "тысячнике" в Риме
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: