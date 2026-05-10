Жалғас Қайролла: "Жеңіс күнінде" қол жеткізген осы жетістігімді барша қазақ еліне арнаймын
Отандасымыз жарыстан кейін берген сұхбатында алған әсерін бөлісті.
Айта кетейік, Жалғас Қайролла 81 келіге дейінгі салмақтың ақтық бәсекесінде Петру Пеливанды жеңді.
"Ұлттық құрама сапында осы жарысқа екі жылдан астам уақыт дайындалдым. Жаңа бапкерлер келгеннен кейін оқу-жаттығу процесіне өзгерістер енгізіліп, соған сай дайындық жүргіздік. Бүгін 100 пайыз бабымда өнер көрсеттім деп ойлаймын.
Бүгін өте керемет күн болды. «Жеңіс күнінде» қол жеткізген осы жетістігімді барша қазақ еліне арнаймын. Ішкі сезімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Себебі бұл менің халықаралық жарыстағы алғашқы медалім.
Әрине, бірінші белдесуден бастап, жанкүйерлердің қолдауын сезіндім. Мені қолдауға келген отбасымның, достарымның және ағаларымның сенімін ақтадым деп үміттенемін.
Тәжікстан балуанымен өткен екінші кездесу қиын болды. Сондай-ақ бірінші белдесу де қиынға соқты. Себебі қатты ашыла алмадым. Екінші кездесуден бастап, сенімді күресе бастадым.
81 келі халықаралық деңгейде Қазақстанның ең мықты салмақтарының бірі деп есептеймін. Ұлттық құрама бапкерлеріне ерекше алғыс білдіремін. Себебі бастапқыда мен негізгі құрам тізімінде болған жоқпын, қосалқы құрамда едім. Бұл жарыста Әділет Алмат пен Абылайхан Жұбаназар күресуі керек болатын. Алайда олардың Азия чемпионатында жүлдегер атануына байланысты бізге мүмкіндік берілді", - деді дзюдошы.