#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
461.26
542.58
6.18
Қоғам

Ағыс алып кеткен: Каспий теңізінде ер адам құтқарылды

Ағыс алып кеткен: Каспий теңізінде ер адам құтқарылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.05.2026 10:53 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2026 жылғы 10 мамырда Каспий теңізінде ағыс пен екпінді жел алып кеткен ер адам құтқарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ мәліметіне сүйенсек, Каспий теңізінің жағалауында патрульдеу жүргізу барысында ТЖМ құтқарушылары жағадан шамамен 400 метр қашықтықта ашық теңізде қалған адамды байқады.

"Құтқарушылар жедел түрде оқиға орнына жетіп, қайықтағы ер адамды жағаға жеткізді. Белгілі болғандай, ер адам мотор орнатылмаған қайықпен суға шыққан. Күшті желдің салдарынан қайықты ағыс пен жел ашық теңізге қарай алып кетіп, ол өздігінен жағаға қайта орала алмаған". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Құтқарылған азамат медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ.

ТЖМ су айдындарына шығар алдында қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды ескертеді:

  • ауа райы болжамын алдын ала тексеріңіз;
  • құтқару кеудешесін киіңіз;
  • техникалық жарамды қайықтарды ғана пайдаланыңыз;
  • қатты жел кезінде суға шықпаңыз.

Бұған дейін ШҚО-да жоғалып кеткен жігіттің денесі көлден табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев жаңа қызметке келген Нұрлыбек Нәлібаевқа бірқатар тапсырма жүктеді
12:16, Бүгін
Тоқаев жаңа қызметке келген Нұрлыбек Нәлібаевқа бірқатар тапсырма жүктеді
Каспий теңізінде екі адам құтқарылды
10:00, 19 маусым 2024
Каспий теңізінде екі адам құтқарылды
Каспий теңізінің жағалауынан екі ер адам құтқарылды
22:54, 05 қыркүйек 2024
Каспий теңізінің жағалауынан екі ер адам құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев сообщил неожиданные новости после сенсационного поражения
13:31, Бүгін
Хамзат Чимаев сообщил неожиданные новости после сенсационного поражения
Полиции вмешалась в конфликт болельщиков после матча "Алтай" - "Ордабасы" в Усть-Каменогорске
12:52, Бүгін
Полиции вмешалась в конфликт болельщиков после матча "Алтай" - "Ордабасы" в Усть-Каменогорске
"Выдающаяся игра": Рыбакина "пригрозила" мировому теннису после уверенной победы в Риме
12:30, Бүгін
"Выдающаяся игра": Рыбакина "пригрозила" мировому теннису после уверенной победы в Риме
С кем сыграет юниорская сборная Казахстана в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Шымкенте
12:03, Бүгін
С кем сыграет юниорская сборная Казахстана в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Шымкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: