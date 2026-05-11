#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
461.26
542.58
6.18
Қоғам

Баланы терезеден құлап кетуден қалай қорғауға болады – полицияның кеңесі

Баланы терезеден құлап кетуден қалай қорғауға болады – полицияның кеңесі, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.05.2026 16:27 Сурет: magnific
Қазақстан Ішкі істер министрлігі ата-аналарға балалардың терезеден құлап кетуінің алдын алу жолдары туралы арнайы жадынама жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бала қауіпсіздігі – әр ата-ананың басты міндеті. Әсіресе көктем мен жаз мезгілдерінде терезені ашу жиілейді. Осындай сәтте баланы назардан тыс қалдырмау қажет. Сондықтан үйдегі қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау өте маңызды.

Полицейлерден бірқатар кеңес:

Терезені ашық қалдырмаңыз. Үйде кішкентай бала болған жағдайда терезені толық ашуға болмайды. Бөлмені желдеткен кезде терезенің тек жоғары бөлігін ашыңыз немесе қауіпсіздік режимін пайдаланыңыз.

Жиһазды терезеден алыс қойыңыз. Балалар диван, орындық немесе үстел арқылы терезеге шығып кетуі мүмкін. Сондықтан жиһазды терезеден алыс орналастыру қажет.

Масадан қорғайтын торға сенбеңіз. Ол баланың салмағын көтере алмайды. Бала сүйенген жағдайда тор үзіліп, қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін.

Терезеге арнайы құлып орнатыңыз. Бұл баланың терезені өздігінен ашуына жол бермейтін қауіпсіз шешім.

Баланы ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Кішкентай балалар өте белсенді, сондықтан оларды үнемі бақылауда ұстау қажет.

"Қарапайым сақтық шаралары қайғылы жағдайлардың алдын алады. Баланы әрдайым назарда ұстап, үйде қауіпсіз орта қалыптастыру – оның өмірі мен денсаулығын қорғаудың ең тиімді жолы".ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Бұған дейін жазғанымыздай, ШҚО-да жоғалып кеткен жігіттің денесі көлден табылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ШҚО-да жұмысшы биіктен құлап, мерт болды
19:56, Бүгін
ШҚО-да жұмысшы биіктен құлап, мерт болды
Полиция ата-аналарды балалар қауіпсіздігін сақтауға шақырды
11:28, 22 сәуір 2026
Полиция ата-аналарды балалар қауіпсіздігін сақтауға шақырды
Баланы зорлық-зомбылықтан қалай қорғауға болады
13:05, 30 наурыз 2024
Баланы зорлық-зомбылықтан қалай қорғауға болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-тренер сборной Казахстана жалеет, что согласился возглавить "Крылья Советов"
20:04, Бүгін
Экс-тренер сборной Казахстана жалеет, что согласился возглавить "Крылья Советов"
Разгромом завершился матч Путинцевой с американской теннисисткой в Париже
19:37, Бүгін
Разгромом завершился матч Путинцевой с американской теннисисткой в Париже
Рыбакина рассказала, что должна исправить в своей игре, чтобы выиграть "Ролан Гаррос"
19:03, Бүгін
Рыбакина рассказала, что должна исправить в своей игре, чтобы выиграть "Ролан Гаррос"
Разгром решил судьбу путёвки в финал чемпионата Азии по боксу в бою Казахстан - Вьетнам
18:33, Бүгін
Разгром решил судьбу путёвки в финал чемпионата Азии по боксу в бою Казахстан - Вьетнам
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: