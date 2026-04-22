#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Қоғам

Полиция ата-аналарды балалар қауіпсіздігін сақтауға шақырды

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 11:28 Фото: unsplash
Елорда полициясы ата-аналарға балалардың терезеден құлап кетуінің алдын алу шараларын күшейту қажеттігін ескертті.

Ведомство мәліметінше, мұндай қайғылы оқиғалардың алдын алу және балалар жарақаттануын азайту мақсатында полиция қызметкерлері тұрақты түрде профилактикалық жұмыстар жүргізіп келеді.

Мемлекеттік органдармен бірлесіп аулаларға рейдтер ұйымдастырылып, халық көп жиналатын орындарда – саябақтарда, сауда-ойын-сауық орталықтарында және басқа да қоғамдық аумақтарда түсіндіру шаралары өткізіліп жатыр. Азаматтарға қауіпсіздік ережелері жазылған жадынамалар мен ақпараттық материалдар таратылуда.

Сонымен қатар учаскелік полиция инспекторлары тұрғын үй чаттарына, ата-аналар мен мектеп топтарына күнделікті профилактикалық хабарламалар жолдап, кіреберістерге, емханалар мен балалар мекемелеріне ескерту парақтарын ілуде.

Мамандардың айтуынша, мұндай оқиғалардың басым бөлігі ересектердің балалар қауіпсіздігіне жеткілікті көңіл бөлмеуінен болады.

Осыған байланысты ата-аналарға келесі қауіпсіздік шараларын сақтау ұсынылады:

  •  бала үйде болған кезде терезені ашық қалдырмау;
  •  москиттік торға сенбеу, себебі ол баланың салмағын көтере алмауы мүмкін;
  •  терезелерге арнайы қорғаныс құрылғыларын (бекіткіштер, блокираторлар) орнату;
  •  жиһазды терезе маңына қоймау, баланың терезеге шығып кетуіне жол бермеу.

Құзырлы органдар балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігі – ата-ананың басты жауапкершілігі екенін еске салды.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция балалар қауіпсіздігіне бағытталған дәрістерді жалғастыруда
13:08, 09 желтоқсан 2024
Полиция балалар қауіпсіздігіне бағытталған дәрістерді жалғастыруда
Қараусыз жүрген балалардың ата-анасы жазаланады: Алматы полициясы мәлімдеме жасады
18:15, 12 ақпан 2025
Қараусыз жүрген балалардың ата-анасы жазаланады: Алматы полициясы мәлімдеме жасады
ІІМ қызметкерлері ата-аналарға үндеу жасады
09:00, 13 қараша 2024
ІІМ қызметкерлері ата-аналарға үндеу жасады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
14:40, Бүгін
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
14:26, Бүгін
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
14:10, Бүгін
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
13:54, Бүгін
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
