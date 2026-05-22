ІІМ ата-аналарды шомылу маусымында балалар қауіпсіздігін күшейтуге шақырды
Ведомство өкілдерінің айтуынша, жазғы демалыс кезінде кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігі басты назарда болады. Полиция ата-аналарға балалардың рұқсат етілмеген және қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін су айдындарында шомылуына жол бермеу қажеттігін ескертеді.
Белгіленбеген жерлерде суға түсу Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 364-бабына сәйкес қоғамдық су пайдалану қағидаларын бұзу болып саналады және әкімшілік жауапкершілікке әкеледі.
ІІМ мәліметінше, өңірлерде жасөспірімдердің судағы қауіпсіздік ережелерін сақтамауы салдарынан қайғылы жағдайлар тіркеліп отыр. Осыған байланысты құтқарушылар мен полиция судағы тәртіпті сақтау шараларын күшейтуде.
Сонымен қатар, жазғы кезеңде кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында "Түнгі қаладағы балалар" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізіледі. Бұл бастама аясында түнгі уақытта жасөспірімдердің қараусыз жүруін болдырмау жұмыстары күшейтіледі.
ІІМ ата-аналарды балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастырып, олардың қауіпсіз әрі жауапты демалысын қамтамасыз етуге шақырды. Құқық бұзушылық фактілері байқалған жағдайда 102 нөміріне хабарласу қажеттігі ескертілді.