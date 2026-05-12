Қазақстан экономикасы төртінші ай қатарынан қарқынды өсіп келеді
Ұлттық статистика бюросы ұсынған алдын ала мәліметке сәйкес, 2026 жылдың қаңтар-сәуір айларында Қазақстанның жалпы ішкі өнімі өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3,6%-ға өсті.
Ведомство мәліметінше, бірінші тоқсан қорытындысымен салыстырғанда экономикалық өсім айтарлықтай жеделдеген. Мәселен, қаңтар-наурыз айларында ЖІӨ өсімі 3% болған.
Төрт айдың қорытындысы бойынша өнеркәсіп өндірісі де оң көрсеткішке шықты. Нақты көлем индексі 102,1%-ды құрады. Ал бірінші тоқсан соңында бұл көрсеткіш 99,9% деңгейінде болып, төмендеу тіркелген еді.
Өнеркәсіптің қалпына келуіне өңдеу секторы негізгі серпін берді. Бұл саладағы өндіріс көлемі 9,9%-ға артты. Салыстырмалы түрде алғанда, қаңтар-наурыз аралығында өсім 8,5% болған.
Әсіресе машина жасау саласында жоғары өсім сақталды – 23,3%. Бұған көлік құралдарын, ауыл шаруашылығы және теміржол техникасын, электр тауарлары мен жабдықтарын өндіру көлемінің артуы әсер еткен.
Сондай-ақ:
- жеңіл өнеркәсіп өндірісі 2,3 есе;
- жиһаз өндірісі 41,7%-ға;
- фармацевтика өнімдері 35,2%-ға;
- құрылыс материалдары 27,7%-ға;
- химия өнеркәсібі 18,4%-ға;
- азық-түлік өндірісі 14,4%-ға өскен.
Тау-кен өндіру саласында төмендеу сақталғанымен, оның қарқыны бәсеңдеген. Бұл сектордағы көрсеткіш 92,7%-ды құрады. Ал бірінші тоқсанда 88,6% болған. Бұл өндірістің біртіндеп қалпына келіп жатқанын және мұнай секторының экономикаға теріс әсері азайып келе жатқанын көрсетеді.
Жыл басынан бергі негізгі өсім көрсеткіштері:
- құрылыс – 114,5%;
- көлік және қоймалау – 112%;
- өңдеу өнеркәсібі – 109,9%;
- сауда – 105,1%;
- ауыл шаруашылығы – 103,6%.
Министрлік қорытындысына сәйкес, нақты ЖІӨ құрылымында шикізаттық емес салалардың рөлі артып келеді. Әсіресе құрылыс, көлік, сауда және өңдеу өнеркәсібі экономикалық өсімнің басты драйверіне айналған.