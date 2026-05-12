Қазақстандықтарға қандай бақбақты жұлуға тыйым салынғаны түсіндірілді
Сурет: Zakon.kz/Оксана Даирова
2026 жылғы 12 мамырда Үкіметтегі баспасөз мәслихатында Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шәрбиев қазақстандықтарға қандай гүлдерді жұлуға болмайтынын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, тыйым Қызыл кітапқа енген бақбақ түрлеріне қатысты.
"Қалған бақбақ түрлері Қызыл кітапқа енгізілмеген. Ал Қызыл кітапқа енген барлық өсімдіктерді жұлғаны үшін 3000 АЕК көлемінде айыппұл қарастырылған. Бұлар – жойылып кету қаупі бар сирек өсімдіктер. Сондықтан мұндай қатаң жаза белгіленген. Бұл айыппұл 2019 жылы депутаттардың бастамасымен он есе ұлғайтылды. Қазір оның мөлшері 3000 АЕК-ті құрайды. Бұл сирек кездесетін өсімдіктерді қорғау мақсатында қабылданған шара", – деді вице-министр.
Оның сөзінше, сирек кездесетін бақбақ түрлері еліміздің оңтүстік өңірлерінде жиі ұшырасады.
Айта кетейік, бұған дейін Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Қазақстанда қызғалдақ пен бәйшешекті жұлғаны үшін қатаң жаза қарастырылғанын айтқан болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript