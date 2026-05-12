#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
461.26
542.58
6.18
Қоғам

Қазақстандықтарға қандай бақбақты жұлуға тыйым салынғаны түсіндірілді

2026 жылғы 12 мамырда Үкіметтегі баспасөз мәслихатында Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шәрбиев қазақстандықтарға қандай гүлдерді жұлуға болмайтынын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.05.2026 14:53 Сурет: Zakon.kz/Оксана Даирова
2026 жылғы 12 мамырда Үкіметтегі баспасөз мәслихатында Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шәрбиев қазақстандықтарға қандай гүлдерді жұлуға болмайтынын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, тыйым Қызыл кітапқа енген бақбақ түрлеріне қатысты.

"Қалған бақбақ түрлері Қызыл кітапқа енгізілмеген. Ал Қызыл кітапқа енген барлық өсімдіктерді жұлғаны үшін 3000 АЕК көлемінде айыппұл қарастырылған. Бұлар – жойылып кету қаупі бар сирек өсімдіктер. Сондықтан мұндай қатаң жаза белгіленген. Бұл айыппұл 2019 жылы депутаттардың бастамасымен он есе ұлғайтылды. Қазір оның мөлшері 3000 АЕК-ті құрайды. Бұл сирек кездесетін өсімдіктерді қорғау мақсатында қабылданған шара", – деді вице-министр.

Оның сөзінше, сирек кездесетін бақбақ түрлері еліміздің оңтүстік өңірлерінде жиі ұшырасады.

Айта кетейік, бұған дейін Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Қазақстанда қызғалдақ пен бәйшешекті жұлғаны үшін қатаң жаза қарастырылғанын айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Нұркен Шәрбиев ҚР экология және табиғи ресурстар бірінші вице-министрі болды
18:30, 01 маусым 2023
Нұркен Шәрбиев ҚР экология және табиғи ресурстар бірінші вице-министрі болды
Қазақстанда қанша қаңғыбас және чиптелген ит бар
16:13, 08 сәуір 2026
Қазақстанда қанша қаңғыбас және чиптелген ит бар
Каспийдегі итбалықтардың қырылуы: шенеуніктер оны табиғи құбылыстармен байланыстырады
13:55, Бүгін
Каспийдегі итбалықтардың қырылуы: шенеуніктер оны табиғи құбылыстармен байланыстырады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян заплатит крупную сумму за поражение Хамзата Чимаева
15:31, Бүгін
Арман Царукян заплатит крупную сумму за поражение Хамзата Чимаева
Казахстанский боксёр победил корейца и претендует на "золото" чемпионата Азии в Ташкенте
15:02, Бүгін
Казахстанский боксёр победил корейца и претендует на "золото" чемпионата Азии в Ташкенте
Олимпийский чемпион из Узбекистана узнал неприятную новость после допингового скандала
14:44, Бүгін
Олимпийский чемпион из Узбекистана узнал неприятную новость после допингового скандала
Легионер клуба КПЛ может перейти в легендарную сербскую команду
14:40, Бүгін
Легионер клуба КПЛ может перейти в легендарную сербскую команду
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: