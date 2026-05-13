Қазақстандық кәуаптың сүйегіне қақалып көз жұмды
Маңғыстау облысының Жармыш ауылында 56 жастағы ер адам демалыс кезінде кәуаптың сүйегіне қақалып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Зардап шеккен азаматқа көмек көрсетуге талпыныс жасалғанымен, ол оқиға орнында көз жұмған. Бұл туралы "Astana TV" телеарнасы мәлімдеді.
Алдын ала мәлімет бойынша, марқұм Ақтау қаласындағы мектептердің бірінде техникалық қызметкер болып жұмыс істеген. Ол мамыр мерекелері кезінде әріптестерімен бірге табиғат аясына шыққан.
"Аталған факі бойынша материал "001 – адамның қайтыс болуы" санаты бойынша тіркелді, тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр", – деп түсініктеме берді Айгерім Ибатуллаева.
