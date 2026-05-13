+35°С-қа дейінгі аптап ыстық, артынша бірден -6°С: Қазақстан бойынша 14-16 мамырға арналған ауа райы болжамы
Қазақстанда алдағы үш күнде найзағай, тұман мен екпінді жел күтіледі. Сонымен қатар, +35°С-тан -6°С-қа дейінгі температуралық өзгеріс болжанып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК мамандары ұсынған 2026 жылғы 14-16 мамырдағы ауа райы болжамында айтылған.
"Алдағы күндері Қазақстан аумағындағы ауа райына екі барикалық құрылым әсер етеді. Елдің батыс және оңтүстік өңірлері оңтүстік циклонның ықпалында болады. Бұл аймақтарда өткінші жаңбыр жауып, найзағай күтіледі, сондай-ақ күндізгі ауа температурасы +27…+35 градусқа дейін жоғарылайды".
Республиканың қалған бөлігінде суық антициклон өз әсерін сақтайды.
"Түнгі уақытта солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде 1–6 градусқа дейін үсік күтіледі. Ал күндіз бұлттылықтың аз болуына байланысты ауа температурасы +12…+28 градустан +20…+30 градусқа дейін көтеріледі". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі
Сонымен қатар, республика бойынша желдің күшеюі күтіледі, ал оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл болуы мүмкін. Түнгі және таңертеңгі сағаттарда солтүстік, шығыс өңірлерде және оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында тұман күтіледі.
Бұған дейін 13 мамырда атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болатындығын жазғанбыз.
