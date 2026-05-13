Қоғам

Алматыда субұрқақтар маусымы ашылды

Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, парк в Алматы, фонтан, фонтаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 15:26 Фото: Zakon.kz
Алматыда субұрқақтар маусымы басталды. Бұл жағымды жаңалықты 2026 жылғы 13 мамырда оңтүстік астана әкімдігінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкімдік таратқан ақпаратқа сәйкес, мамыр айының басынан бері қаладағы субұрқақ кешендері кезең-кезеңімен іске қосылып жатыр. Олар қолайлы ауа райы жағдайында күн сайын сағат 08:00-ден 23:00-ге дейін жұмыс істейді.

Биыл Алматыда 55 коммуналдық субұрқақ жұмыс істейді. Оның 11-і – "құрғақ" субұрқақ.

Субұрқақтарды іске қосар алдында олардың тостағандары мен айналасы тазартылып, суы залалсыздандырылды. Сондай-ақ жабдықтарға жөндеу жұмыстары жүргізіліп, инженерлік жүйелер толық тексерілді.

Қазір Республика алаңындағы және Ғабит Мүсірепов атындағы театр маңындағы субұрқақтарды қайта жаңғырту жұмыстары жалғасуда.

Жөндеу және оған іргелес аумақтарды абаттандыру жұмыстарын осы жылдың үшінші тоқсанында аяқтау жоспарланып отыр.

Әкімдік мәліметінше, субұрқақтарды жаңарту және күтіп ұстау жұмыстары Алматыда жайлы қалалық орта мен қоғамдық кеңістіктерді дамыту аясында жүзеге асырылуда.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
