Полиция ескертеді: телефон арқылы ақша ұрлайтын жаңа алаяқтық түрі тарады
Солтүстік Қазақстан облысында тұрғындарға түрлі IT-компаниялардың атынан қоңырау шалып, "антивирус бағдарламасын" орнатуды ұсынған жағдайлар тіркелген.
Алайда шын мәнінде азаматтар телефондарына қашықтан басқару қосымшасын орнатады. Бұл қосымшалар алаяқтарға телефонды толық басқаруға және барлық шоттардағы қаражатты шешіп алуға мүмкіндік береді. Келтірілген шығын көлемі 560 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін жеткен.
Полиция белгісіз көздерден қосымшалар орнатуға болмайтынын ескертеді. Алаяқтар түрлі сылтаумен сендіруі мүмкін, мысалы, несиені тез арада қайта қаржыландыруға немесе жоюға көмектесетін бағдарлама ретінде таныстырады.
Нәтижесінде азаматтар AnyDesk, TeamViewer, HopToDesk, AirDroid Control сияқты қашықтан басқару бағдарламаларын орнатып, өз қаражаттарынан айырылып қалады.
Жыл басынан бері Солтүстік Қазақстан облысында интернет-алаяқтықтың 214 фактісі тіркелген.
Сонымен қатар 13 мамырда Бас прокуратура iPhone қолданушылары да алаяқтардың әрекетіне жиі тап болуы мүмкін екенін ескертіп, азаматтарды сақ болуға шақырды.