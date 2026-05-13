#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
467.63
547.69
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
467.63
547.69
6.36
Оқиғалар

Полиция ескертеді: телефон арқылы ақша ұрлайтын жаңа алаяқтық түрі тарады

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 16:33 Фото: unsplash
Қазақстандықтарға 2026 жылғы 13 мамырда алаяқтардың жаңа айласы туралы ескерту жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Солтүстік Қазақстан облысында тұрғындарға түрлі IT-компаниялардың атынан қоңырау шалып, "антивирус бағдарламасын" орнатуды ұсынған жағдайлар тіркелген.

Алайда шын мәнінде азаматтар телефондарына қашықтан басқару қосымшасын орнатады. Бұл қосымшалар алаяқтарға телефонды толық басқаруға және барлық шоттардағы қаражатты шешіп алуға мүмкіндік береді. Келтірілген шығын көлемі 560 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін жеткен.

Полиция белгісіз көздерден қосымшалар орнатуға болмайтынын ескертеді. Алаяқтар түрлі сылтаумен сендіруі мүмкін, мысалы, несиені тез арада қайта қаржыландыруға немесе жоюға көмектесетін бағдарлама ретінде таныстырады.

Нәтижесінде азаматтар AnyDesk, TeamViewer, HopToDesk, AirDroid Control сияқты қашықтан басқару бағдарламаларын орнатып, өз қаражаттарынан айырылып қалады.

Жыл басынан бері Солтүстік Қазақстан облысында интернет-алаяқтықтың 214 фактісі тіркелген.

Сонымен қатар 13 мамырда Бас прокуратура iPhone қолданушылары да алаяқтардың әрекетіне жиі тап болуы мүмкін екенін ескертіп, азаматтарды сақ болуға шақырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өзен жағасындағы кездейсоқ олжадан соң қазақстандық 121 мың теңге айыппұл төлейді
18:15, Бүгін
Өзен жағасындағы кездейсоқ олжадан соң қазақстандық 121 мың теңге айыппұл төлейді
Қазақстандықтарға алаяқтықтың кезекті түрі туралы ескертілді
16:24, 10 қараша 2025
Қазақстандықтарға алаяқтықтың кезекті түрі туралы ескертілді
Қазақстандықтарға жаңа киберқатер төніп тұр: Бас прокуратураның мәлімдемесі
10:13, 17 қыркүйек 2025
Қазақстандықтарға жаңа киберқатер төніп тұр: Бас прокуратураның мәлімдемесі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Определился первый полуфиналист Кубка Казахстана по футболу
20:53, Бүгін
Определился первый полуфиналист Кубка Казахстана по футболу
Айдос Султангали и Демеу Жадыраев выиграли Кубок Казахстана по борьбе в Алматы
20:26, Бүгін
Айдос Султангали и Демеу Жадыраев выиграли Кубок Казахстана по борьбе в Алматы
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Италии
20:07, Бүгін
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Италии
"Иртыш" объявил о переносе начала матча КПЛ с "Елимаем"
19:33, Бүгін
"Иртыш" объявил о переносе начала матча КПЛ с "Елимаем"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: