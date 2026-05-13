Мадиев телефондарды верификациялау мәселесіне қатысты сынға жауап берді
Фото: pexels
Мәжіліс депутаты Болатбек Нәжметдинұлы 2026 жылғы 13 мамырда өткен палатаның пленарлық отырысында мобильді құрылғыларды верификациялаудың бұрынғы жүйесі аясында жиналған қаражаттың құқықтық мәртебесі туралы мәселе көтерді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Депутат бір жылға жуық уақыт бойы телефондарды верификациялаудың бұрынғы схемасы бойынша жиналған қаражаттың құқықтық негізі қандай екенін сұрады.
"Жиналған қаражатты жинаудың заңдылығына, оған жауапты лауазымды тұлғалардың рөліне, қанша қаражат жиналғанына және бұл ақшаны мемлекетке немесе азаматтарға қайтару мәселесіне құқықтық баға беріле ме? Сонымен қатар, Премьер-министрдің 2026 жылғы 6 сәуірдегі тапсырмасынан кейін неге бұрынғы схема бойынша қаражат жинау тоқтатылмады?" – деп сұрады Болатбек Нәжметдинұлы.
Өз кезегінде Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиев верификация жүйесі жалпы алғанда өзінің тиімділігін көрсеткенін айтты.
"Қазір біз заңды импорттың өскенін көріп отырмыз. Ресми дилерлердің сатылымы да артты. Кейбір брендтер бойынша ресми дилерлердегі өсім 30%, 40%, тіпті 50%-ға дейін жеткен. Сондықтан біз "сұр" жолмен әкелінетін мобильді құрылғылар нарығы қысқарды деп есептейміз. Біздің бағалауымыз бойынша, заңды нарық шамамен 30%-дан 60%-ға дейін өсті. Ең бастысы – верификация бұрын да, қазір де азаматтар үшін тегін. Халық ешқандай ақша төлемейді", – деді министр.
Мадиевтің айтуынша, бұл жерде ешқандай жеке монополия болмаған және ондай мақсат та қойылмаған.
"Барлық талаптар мен ережелер ашық әрі түсінікті болды. Қажетті ақпараттық жүйені және жергілікті ғана емес, халықаралық интеграцияларды қамтамасыз ете алатын кез келген компания бұл қызметті көрсете алды. Олар алған төлемдер импорттаушылармен жасалған екіжақты келісімдер аясында жүргізілді. Яғни бұл қаражат азаматтардан емес, импорттаушылар арасындағы келісімдер арқылы түскен. Дегенмен бұл – бір жылдық емес, ұзақ мерзімді реформа. Сондықтан жұмыс әрі қарай жалғасады", – деді ол.
Министрдің сөзінше, осы бір жыл ішінде жүйедегі әлсіз тұстар мен заңдағы олқылықтар анықталған.
"Сондықтан біз қазір сіздермен бірге бұл нормаларды заңға енгізіп жатырмыз. Регуляторлық функциялар мемлекетке берілуі тиіс. Заң жобасында бұл қызметті Мемлекеттік радиожиілік қызметі атқаратыны қарастырылған. Менің ойымша, бұл реформа бәрібір нарықты заңдастыруға көмектеседі және осы заң жобасы бізге үлкен қолдау болады", – деп толықтырды Жаслан Мадиев.
