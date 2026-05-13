+33°С ыстық және жауын-шашынсыз: Алматы, Астана және Шымкенттегі ауа райы болжамы
Астана бойынша ауа райы болжамы
14 мамыр
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні секундына 12 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +3+5°С, күндіз +18+20°С.
15 мамыр
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел әлсіз болады. Ауа температурасы түнде +1+3°С, топырақ бетінде -2°С үсік күтіледі, күндіз +21+23°С.
16 мамыр
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +5+7°С, күндіз +23+25°С.
Алматы бойынша ауа райы болжамы
14 мамыр
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр. Ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +20+22°С.
15 мамыр
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +7+9°С, күндіз +17+19°С.
16 мамыр
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +7+9°С, күндіз +20+22°С.
Шымкент бойынша ауа райы болжамы
14 мамыр
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел екпіні секундына 20 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +10+12°С, күндіз +27+29°С.
15 мамыр
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 15-20 метр болады. Ауа температурасы түнде +15+17°С, күндіз +29+31°С.
16 мамыр
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел екпіні секундына 13 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +15+17°С, күндіз +31+33°С.