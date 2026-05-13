Қоғам

+33°С ыстық және жауын-шашынсыз: Алматы, Астана және Шымкенттегі ауа райы болжамы

Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері елдің үш ірі қаласына 2026 жылғы 14-16 мамырға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана бойынша ауа райы болжамы

14 мамыр

Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні секундына 12 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +3+5°С, күндіз +18+20°С.

15 мамыр

Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел әлсіз болады. Ауа температурасы түнде +1+3°С, топырақ бетінде -2°С үсік күтіледі, күндіз +21+23°С.

16 мамыр

Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +5+7°С, күндіз +23+25°С.

Алматы бойынша ауа райы болжамы

14 мамыр

Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр. Ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +20+22°С.

15 мамыр

Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +7+9°С, күндіз +17+19°С.

16 мамыр

Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +7+9°С, күндіз +20+22°С.

Шымкент бойынша ауа райы болжамы

14 мамыр

Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел екпіні секундына 20 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +10+12°С, күндіз +27+29°С.

15 мамыр

Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы секундына 15-20 метр болады. Ауа температурасы түнде +15+17°С, күндіз +29+31°С.

16 мамыр

Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел екпіні секундына 13 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +15+17°С, күндіз +31+33°С.

Айдос Қали
