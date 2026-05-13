Қоғам

Астаналық әйел қонақүйден ақша ұрлап кеткен

Астанада қонақүйден ақша ұрлаған әйел ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 17:25 Сурет: polisia.kz
Астана полиция департаментінің Нұра аудандық полиция басқармасының криминалдық полиция қызметкерлері қонақүйде жасалған ұрлық дерегі бойынша жедел іздестіру жұмыстарын жүргізіп, күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу барысында күдікті әйелдің қонақүйдің кіреберісіндегі ресепшін аймағында еркін қолжетімділікті пайдаланып, ақшаны жасырын түрде ұрлап кеткені анықталды. Келтірілген материалдық шығын көлемі 156 мың теңгені құрады.

Оқиға орнына келген жедел-тергеу тобы бейнебақылау камераларындағы жазбаларды қарап, куәгерлерден жауап алу арқылы күдіктінің жеке басын анықтады.

Қазіргі уақытта аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-бабы негізінде сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Полиция азаматтарды қоғамдық орындарда, әсіресе қонақүйлерде жеке мүліктеріне мұқият болуға үндеді. Бөлмеден шыққанда есікті міндетті түрде құлыптап, бағалы заттарды қараусыз қалдырмау қажет. Сонымен қатар қонақүй әкімшіліктеріне бейнебақылау жүйелерін жетілдіріп, қауіпсіздік шараларын күшейту ұсынылады.

Айдос Қали
Қазақстанның бірнеше әуе рейсінде жолаушылар шу шығарды
Астаналық әйел бриллиант сақинаны ұрлап, ломбардқа өткізіп жіберген
Астанада интернет арқылы алаяқтық жасаған күдікті ұсталды
Определился первый полуфиналист Кубка Казахстана по футболу
Айдос Султангали и Демеу Жадыраев выиграли Кубок Казахстана по борьбе в Алматы
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Италии
"Иртыш" объявил о переносе начала матча КПЛ с "Елимаем"
