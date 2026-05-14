Қазақстанда "цифрлық үкіметтің" операторы айқындалды
Қазақстан Республикасы Үкіметі 2026 жылғы 8 мамырдағы қаулысымен "цифрлық үкіметтің" операторын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қаулы мәтінінде:
"Цифрлық үкіметтің" операторы ретінде "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы айқындалсын, – деп көрсетілген.
Қаулы 12 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.
