Алматыда "Алматы Жастары" бағдарламасына өтінім қабылдау 1 маусымда басталады
Өтінімді kezekte.kz порталындағы "Тұрғын үй сервистері" бөлімінде орналасқан "Almaty Jastary" сервисі арқылы 1 маусым сағат 09:00-ден 15 маусым сағат 18:00-ге дейін жолдауға болады. Жүйеге кіру үшін электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) қажет.
Бағдарлама аясында қатысушыларға мынадай шарттар ұсынылады:
- несие көлемі 20 миллион теңгеге дейін;
- жылдық мөлшерлеме — 5%;
- бастапқы жарна — 10%;
- бастапқы және қайталама нарықтан баспана сатып алуға мүмкіндік беріледі.
Жобаға Алматы қаласында тұратын 35 жасқа дейінгі жастар қатыса алады.
Қатысушыларға қойылатын негізгі талаптар:
- Алматы қаласында кемінде бір жыл тұрақты тіркеуде болу;
- соңғы бес жылда үміткердің және оның отбасы мүшелерінің атында тұрғын үйдің болмауы;
- Алматыда кемінде алты ай ресми жұмыс өтілі мен міндетті зейнетақы аударымдарының болуы.
Бағдарлама денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт салаларының қызметкерлеріне, ЖОО мен ғылыми-зерттеу институттарының мамандарына, журналистерге, әлеуметтік сала өкілдеріне, құқық қорғау органдары мен коммуналдық қызмет қызметкерлеріне, сондай-ақ "Жұмыс істейтін жастар" бағдарламасының жалға алушыларына арналған.
Бағдарлама туралы толық ақпаратты kezekte.kz сайтындағы "Тұрғын үй сервистері" бөлімінен табуға болады. Байланыс телефоны: +7 (727) 225-14-57.