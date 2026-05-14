Қоғам

Алматыда "Алматы Жастары" бағдарламасына өтінім қабылдау 1 маусымда басталады

14.05.2026 16:14
Алматыда жастарға арналған жеңілдетілген тұрғын үй несиесін ұсынатын "Алматы Жастары" бағдарламасы бойынша өтінім қабылдау биыл 1-15 маусым аралығында өтеді. Бұл туралы қалалық Коммуналдық инфрақұрылымды дамыту және тұрғын үй инспекциясы басқармасының өкілдері хабарлады.

Өтінімді kezekte.kz порталындағы "Тұрғын үй сервистері" бөлімінде орналасқан "Almaty Jastary" сервисі арқылы 1 маусым сағат 09:00-ден 15 маусым сағат 18:00-ге дейін жолдауға болады. Жүйеге кіру үшін электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) қажет.

Бағдарлама аясында қатысушыларға мынадай шарттар ұсынылады:

  •  несие көлемі 20 миллион теңгеге дейін;
  •  жылдық мөлшерлеме — 5%;
  •  бастапқы жарна — 10%;
  •  бастапқы және қайталама нарықтан баспана сатып алуға мүмкіндік беріледі.

Жобаға Алматы қаласында тұратын 35 жасқа дейінгі жастар қатыса алады.

Қатысушыларға қойылатын негізгі талаптар:

  •  Алматы қаласында кемінде бір жыл тұрақты тіркеуде болу;
  •  соңғы бес жылда үміткердің және оның отбасы мүшелерінің атында тұрғын үйдің болмауы;
  •  Алматыда кемінде алты ай ресми жұмыс өтілі мен міндетті зейнетақы аударымдарының болуы.

Бағдарлама денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт салаларының қызметкерлеріне, ЖОО мен ғылыми-зерттеу институттарының мамандарына, журналистерге, әлеуметтік сала өкілдеріне, құқық қорғау органдары мен коммуналдық қызмет қызметкерлеріне, сондай-ақ "Жұмыс істейтін жастар" бағдарламасының жалға алушыларына арналған.

Бағдарлама туралы толық ақпаратты kezekte.kz сайтындағы "Тұрғын үй сервистері" бөлімінен табуға болады. Байланыс телефоны: +7 (727) 225-14-57.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
