#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
474.04
555.01
6.45
Қоғам

Қазақстанда бір мезетте қар, -3°С суық және +35°С аптап ыстық күтіледі

Қазақстанда бір мезетте қар, -3°С суық және +35°С аптап ыстық күтіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 18:46 Сурет: ЖИ
"Қазгидромет" мамандары Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 15 мамыр, жұма күнге арналған синоптикалық жағдай мен қауіпті метеорологиялық құбылыстарға болжам жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, антициклон жотасы республиканың басым бөлігіне әсер етеді, сондықтан көптеген өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

"Тек батыста, шығыста және солтүстіктің шеткі аймақтарында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен найзағай күтіледі. Шығыста түнгі уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар) болуы мүмкін. Республика бойынша жел күшейеді, ал оңтүстік пен батыста шаңды дауыл тұруы ықтимал", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Болжамға сәйкес, елдің бірқатар өңірлерінде суық түссе, бір аймақта керісінше жазғы аптап болады:

  • -1…-3°С үсік – түнде Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарының солтүстігі мен шығысында, Павлодар облысының батысы мен солтүстігінде, Абай облысының батысында, Солтүстік Қазақстан облысының шығысында, Жетісу облысының таулы аудандарында күтіледі;
  • +35°С дейінгі қатты ыстық – күндіз Атырау облысында болжанып отыр.

Сонымен қатар, республика аумағының бірқатар өңірлерінде өрт қаупі сақталып, кей жерлерде күшейе түседі:

  • жоғары өрт қаупі – Ұлытау облысында, Қарағанды облысының батысы мен солтүстігінде, Түркістан облысында, Алматы облысының батысында, Жамбыл облысында, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, Ақмола облысының оңтүстігінде, Павлодар облысының батысы, шығысы және оңтүстігінде, Абай облысының шығысында, Шығыс Қазақстан облысының орталығында;
  • жоғары өрт қаупі Атырау облысының солтүстік-батысында күтіледі;
  • төтенше өрт қаупі Қызылорда облысының оңтүстігі мен шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Жетісу облысының оңтүстік-шығысында сақталады;
  • төтенше өрт қаупі Қарағанды облысының оңтүстігінде күтіледі.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Сәрсенбіде елдің бір өңірінде -22°С-қа дейін аяз сақталады
17:35, 20 қаңтар 2026
Сәрсенбіде елдің бір өңірінде -22°С-қа дейін аяз сақталады
Қазақстанда қайтадан қар жауып, үсік жүреді
17:54, 13 мамыр 2026
Қазақстанда қайтадан қар жауып, үсік жүреді
Синоптиктер еліміз бойынша 30 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады
18:19, 29 қаңтар 2026
Синоптиктер еліміз бойынша 30 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Барыс" может остаться без соперника в КХЛ
23:05, Бүгін
"Барыс" может остаться без соперника в КХЛ
Казахстанский нападающий продолжит карьеру в Испании
22:36, Бүгін
Казахстанский нападающий продолжит карьеру в Испании
Разгромной победой закончился бой Казахстана на турнире по боксу в Белграде
22:07, Бүгін
Разгромной победой закончился бой Казахстана на турнире по боксу в Белграде
Жёсткой зарубой завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу в Сербии
21:33, Бүгін
Жёсткой зарубой завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу в Сербии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: