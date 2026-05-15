Қоғам

Астанада мәйіттік донор 5 адамға өмір сыйлады

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 09:03 Фото: pexels
Елордада мәйіттік донордың бірнеше ағзасы бір мезетте 5 адамға трансплантацияланды. Марқұмнан жүрек, өкпе, бауыр және бүйрек сынды өмір үшін маңызды органдар алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Операция жасалғандардың ішінде бір бала бар. Ағза алмастыруға мұқтаж жандар ұзақ жыл кезек күтіп, есепте тұрды. Өлімнен кейін ағзасын донорлыққа берген адамның туыстары бұндай күрделі шешімге қалай барғандарын баяндап берді. "24kz" телеарнасының ақпаратынша, 45 жастағы Әлия есімді әйел кенеттен көз жұмды. 6 сәуір күні ол жұмыстан келе жатып ес-түссіз құлаған. Бірден ауыр халге түсіп, дәрігерлер өмірі үшін күні-түні күресті. Алайда, үміт үзіліп, дәм-тұзы таусылды. Жағдайдан кейін дәрігерлер туыстарына мәйіт донорлығы мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Жақындарына шешім қабылдау оңай болған жоқ. Алайда келісім беруге марқұмның көзі тірі кезінде айтқан сөздері әсер еткен.

"Білмеймін, бәлкім, бір нәрсені сезген шығар. Ол маған үнемі: Анашым, егер бір жағдай болса, ағзаларымды басқа адамдарға беріңіздер. Мен солай басқаларға өмір сыйлау арқылы тірі қаламын дейтін. Бұл науқастар өмір сүрсін, бақытты болсын. Мен де қызым тірі сияқты сезінемін. Өзімді осылай жұбатамын деп шешім қабылдадым. Мәйіттік донордың 5 ағзасы алынды. Сараптама трансплантацияға жататын барлық органы жарамды екенін көрсетті. Жүрек, бауыр, өкпе мен екі бүйрек кезектегі 5 адамға берілді. Дәрігерлер бұл операцияларды сәтті орындады. Бүгінде жаңа ағзаға ие болған науқастардың жағдайы жақсы" Қазима Ғайсарова, мәйіттік донордың анасы:

ҚР ДСМ Транспланттау және жоғары технологиялық медициналық қызметті үйлестіру орталығының үйлестірушісі Сәуле Абраева көпшілікте мәйіт донорлығына келісім беру жайында қате түсінік қалыптасқанын айтты.

"Бұл дұрыс емес. Ағзалар тек ми өлімі расталғаннан кейін ғана алынады. Ми өлімін бірнеше маман тыңғылықты клиникалық тексерулер арқылы растайды. Ми өлімі 24 сағат ішінде нақтыланады. Ол расталмайынша, пациент ықтимал донор ретінде қарастырылмайды. Бүгінде 16 мыңнан астам қазақстандық eGov платформасы арқылы мәйіт донорлығына келісім берген. Ал 100 мыңнан астам адам одан бас тартқан. Ағза трансплантациясын күткендер тізімінде 4600 адам бар. Жыл сайын олардың саны артып келеді",- дейді дәрігер.

Бұған дейін Павлодар облысында әйел бес баласымен жол апатына түскенін жазғанбыз.

Түркістан облысында бір топ адамға оқ атқандардың бірі ұсталды
Көкшетауда 5 млн теңгеден астам алимент төлемеген ер адамға қатысты тергеу басталды
Ұшақта заң бұзған шетелдік азамат 5 тәулікке қамауға алынды
Свитолина прокомментировала выход в финал турнира в Риме
Команда казахстанского вратаря потерпела поражение в матче плей-офф АХЛ
Медведев поднялся на восьмую строчку мирового рейтинга
Усик выразил уверенность, что Джошуа станет абсолютом
