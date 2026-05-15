#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Қоғам

Шығыс Қазақстанда сел қаупі туралы ескертілді

Шығыс Қазақстанда сел қаупі туралы ескертілді , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 09:28 Сурет: ШҚО ТЖД
Шығыс Қазақстан облысында сел қаупі бар кезең басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік ТЖД мәліметіне сүйенсек, негізгі сел қаупінің көздері ретінде Зайсан ауданында, Риддер қаласында, Алтай ауданында және Катонқарағай ауданында орналасқан 13 өзен бассейндері танылып отыр.

"Ауданда 144 мореналық көл 11 елді мекенге қауіп төндіретін 13 селдің пайда болу ошағын құрайды. Сел мол ұзақ уақыт болған жауын-шашыннан кейін, қатты жер сілкінісінен кейін ғана пайда болуы мүмкін",- деп атап өтті ведомство.

Облыста сырғыма қаупі бар учаскелер сирек кездеседі, барлығы 9 учаске, негізінен жағалау беткейлері және автожолдардағы таулардың кесінділері. Бұл Алтай, Катонқарағай, Зайсан аудандарында және Риддер қаласының маңында орналасқан Громотуха, Уба, Черновая, Хамир, Бұқтырма және Кендірлік өзендерінің бассейндері.

"Ағымдағы жылдың 15 мамырынан бастап сел қаупі бар кезеңнің ашылуына байланысты облыс бойынша маусымдық сипаттағы 9 су бекеті және Катонқарағай ауданының Сарымсақты өзенінде жыл бойғы су бекеті ашылды. Күн сайын тәулігіне үш рет барлық су бекеттерден сел қаупі бар учаскелердегі гидрометеорологиялық өзгерістер туралы ақпарат беріледі". ШҚО ТЖД баспасөз қызметі

Бүгінгі күні облыстың барлық сел қаупі учаскелерінде (Катонқарағай, Зайсан, Алтай аудандары, Риддер қаласының маңы) жерүсті көзбен шолып тексеру жүргізілді. Сел-сырғыма қаупі бар учаскелердің ескерту және тыйым салу қалқандары, белгілер орнатылды.

"Осы кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өндірістік-пайдалану бөлімдерінде авариялық бригадалар құрылды, сел және сырғыма қаупі бар учаскелердің паспорттарына жыл сайынғы түзетулер жүргізілді, елді мекендер, кәсіпорындар, тұрғын аудандар, инженерлік құрылыстар мен коммуникациялар бойынша деректер өзектендірілді",- деп мәлімдеді құтқарушылар.

ШҚО ТЖД және "Қазселденқорғау" ШҚ филиалы сел тасқынынан одан аулақ болу арқылы ғана құтылуға болатынын еске салады. Осыған байланысты сел-сырғыма қаупі бар учаскелері орналасқан аймақтағы тауларға барудан бас тартқан жөн.

Туристер аймақтарғы сырғыма шекараларының орындарымен алдын-ала танысуы керек.

Төтенше жағдай кезінде 112 нөмірі бойынша хабарласу қажет.

Бұған дейін Қазақстанда 15 мамыр күні бір мезетте қар, -3°С суық және +35°С аптап ыстық күтілетіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Елімізде "Қазақстан Халық Кеңесі" туралы Конституциялық заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды
13:29, Бүгін
Елімізде "Қазақстан Халық Кеңесі" туралы Конституциялық заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды
Алматыдағы жер сілкінісі: ТЖМ көшкін және сел қаупі бар учаскелерді тексерді
17:58, 17 ақпан 2026
Алматыдағы жер сілкінісі: ТЖМ көшкін және сел қаупі бар учаскелерді тексерді
БАӘ тұрғындарына зымыран қаупі туралы ескертілді
09:17, 05 мамыр 2026
БАӘ тұрғындарына зымыран қаупі туралы ескертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
13:59, Бүгін
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
13:29, Бүгін
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
13:16, Бүгін
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
12:50, Бүгін
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: