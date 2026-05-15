Шығыс Қазақстанда сел қаупі туралы ескертілді
Өңірлік ТЖД мәліметіне сүйенсек, негізгі сел қаупінің көздері ретінде Зайсан ауданында, Риддер қаласында, Алтай ауданында және Катонқарағай ауданында орналасқан 13 өзен бассейндері танылып отыр.
"Ауданда 144 мореналық көл 11 елді мекенге қауіп төндіретін 13 селдің пайда болу ошағын құрайды. Сел мол ұзақ уақыт болған жауын-шашыннан кейін, қатты жер сілкінісінен кейін ғана пайда болуы мүмкін",- деп атап өтті ведомство.
Облыста сырғыма қаупі бар учаскелер сирек кездеседі, барлығы 9 учаске, негізінен жағалау беткейлері және автожолдардағы таулардың кесінділері. Бұл Алтай, Катонқарағай, Зайсан аудандарында және Риддер қаласының маңында орналасқан Громотуха, Уба, Черновая, Хамир, Бұқтырма және Кендірлік өзендерінің бассейндері.
"Ағымдағы жылдың 15 мамырынан бастап сел қаупі бар кезеңнің ашылуына байланысты облыс бойынша маусымдық сипаттағы 9 су бекеті және Катонқарағай ауданының Сарымсақты өзенінде жыл бойғы су бекеті ашылды. Күн сайын тәулігіне үш рет барлық су бекеттерден сел қаупі бар учаскелердегі гидрометеорологиялық өзгерістер туралы ақпарат беріледі". ШҚО ТЖД баспасөз қызметі
Бүгінгі күні облыстың барлық сел қаупі учаскелерінде (Катонқарағай, Зайсан, Алтай аудандары, Риддер қаласының маңы) жерүсті көзбен шолып тексеру жүргізілді. Сел-сырғыма қаупі бар учаскелердің ескерту және тыйым салу қалқандары, белгілер орнатылды.
"Осы кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өндірістік-пайдалану бөлімдерінде авариялық бригадалар құрылды, сел және сырғыма қаупі бар учаскелердің паспорттарына жыл сайынғы түзетулер жүргізілді, елді мекендер, кәсіпорындар, тұрғын аудандар, инженерлік құрылыстар мен коммуникациялар бойынша деректер өзектендірілді",- деп мәлімдеді құтқарушылар.
ШҚО ТЖД және "Қазселденқорғау" ШҚ филиалы сел тасқынынан одан аулақ болу арқылы ғана құтылуға болатынын еске салады. Осыған байланысты сел-сырғыма қаупі бар учаскелері орналасқан аймақтағы тауларға барудан бас тартқан жөн.
Туристер аймақтарғы сырғыма шекараларының орындарымен алдын-ала танысуы керек.
Төтенше жағдай кезінде 112 нөмірі бойынша хабарласу қажет.
