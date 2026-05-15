#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Қоғам

Алматының Жетісу ауданында жаңа "демалыс күнгі жәрмеңке" ашылады

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 14:33 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Алматыда "демалыс күндері жәрмеңкелерінің" саны артып келеді. 16 мамырдан бастап Жетісу ауданындағы Құлагер шағынауданында жаңа сауда алаңы жұмысын бастайды. Бұл туралы "Алматы" ӘКК" АҚ-ның өкілдері хабарлады.

Жаңа жәрмеңке тұрғындарды қолжетімді азық-түлікпен, әсіресе әлеуметтік маңызы бар өнімдермен қамтамасыз етуге және қаладағы сауда алаңдарының желісін кеңейтуге бағытталған.

Жәрмеңкеге Алматы қаласы мен Алматы облысының Еңбекшіқазақ, Талғар, Іле, Қарасай және Жамбыл аудандарынан ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер қатысады. Сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлері де өнімін ұсынады. Сатылымға 1000-нан астам түрлі тауар шығарылады.

2026 жылдың басынан бері демалыс күнгі жәрмеңкелерде шамамен 8,5 мың тонна азық-түлік өнімі саудаланған. Оның ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары да бар.

Қазіргі таңда "Алматы" ӘКК" Бостандық ауданындағы (Қазақфильм шағынауданы) және Әуезов ауданындағы (Өтеген батыр көшесі – Абай даңғылы) жәрмеңкелерді кезең-кезеңімен жаңғырту жұмыстары қолға алынған. Жоба сауда орындарының жайлылығын арттыруға, инфрақұрылымды жаңартуға және санитарлық талаптарға сәйкестендіруге бағытталған.

"Алматы" ӘКК" мәліметінше, алдағы уақытта жәрмеңкелерді кезең-кезеңімен қаланың барлық сегіз ауданына іске қосу жоспарланып отыр.

"Демалыс күнгі жәрмеңке" әр сенбі және жексенбі күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін мына мекенжайларда өтеді:

  • Бостандық ауданы — Қазақфильм шағынауданы;
  • Әуезов ауданы — Рысқұлбеков көшесі, 33/2;
  • Медеу ауданы — Мендіқұлов және Бектұров көшелерінің қиылысы;
  • Алмалы ауданы — Масанчи көшесі, Әйтеке би мен Гоголь көшелерінің аралығы;
  • Жетісу ауданы — Құлагер шағынауданы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматының Әуезов ауданындағы демалыс күнгі жәрмеңке жаңа орынға көшірілді
15:12, 24 сәуір 2026
Алматының Әуезов ауданындағы демалыс күнгі жәрмеңке жаңа орынға көшірілді
Алматыда демалыс күнгі жәрмеңкелерге келушілер саны аптасына 50 мың адамға жетті
11:23, 16 қазан 2025
Алматыда демалыс күнгі жәрмеңкелерге келушілер саны аптасына 50 мың адамға жетті
Алматының Түрксіб ауданында жаңа демалыс аймағы пайда болды
11:36, 11 қыркүйек 2025
Алматының Түрксіб ауданында жаңа демалыс аймағы пайда болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
18:11, Бүгін
Стали известны новые даты летнего трансферного окна в КПЛ
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
17:54, Бүгін
Ронда Роузи "превзошла" Илию Топурию
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
17:37, Бүгін
Экс-защитник сборной Казахстана получил должность в "Шахтёре"
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
17:28, Бүгін
Боец ММА из Кыргызстана погиб, спасая жизни детей
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: