Алматының Жетісу ауданында жаңа "демалыс күнгі жәрмеңке" ашылады
Жаңа жәрмеңке тұрғындарды қолжетімді азық-түлікпен, әсіресе әлеуметтік маңызы бар өнімдермен қамтамасыз етуге және қаладағы сауда алаңдарының желісін кеңейтуге бағытталған.
Жәрмеңкеге Алматы қаласы мен Алматы облысының Еңбекшіқазақ, Талғар, Іле, Қарасай және Жамбыл аудандарынан ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер қатысады. Сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлері де өнімін ұсынады. Сатылымға 1000-нан астам түрлі тауар шығарылады.
2026 жылдың басынан бері демалыс күнгі жәрмеңкелерде шамамен 8,5 мың тонна азық-түлік өнімі саудаланған. Оның ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары да бар.
Қазіргі таңда "Алматы" ӘКК" Бостандық ауданындағы (Қазақфильм шағынауданы) және Әуезов ауданындағы (Өтеген батыр көшесі – Абай даңғылы) жәрмеңкелерді кезең-кезеңімен жаңғырту жұмыстары қолға алынған. Жоба сауда орындарының жайлылығын арттыруға, инфрақұрылымды жаңартуға және санитарлық талаптарға сәйкестендіруге бағытталған.
"Алматы" ӘКК" мәліметінше, алдағы уақытта жәрмеңкелерді кезең-кезеңімен қаланың барлық сегіз ауданына іске қосу жоспарланып отыр.
"Демалыс күнгі жәрмеңке" әр сенбі және жексенбі күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін мына мекенжайларда өтеді:
- Бостандық ауданы — Қазақфильм шағынауданы;
- Әуезов ауданы — Рысқұлбеков көшесі, 33/2;
- Медеу ауданы — Мендіқұлов және Бектұров көшелерінің қиылысы;
- Алмалы ауданы — Масанчи көшесі, Әйтеке би мен Гоголь көшелерінің аралығы;
- Жетісу ауданы — Құлагер шағынауданы.