#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
462.87
540.72
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Алматының Әуезов ауданындағы демалыс күнгі жәрмеңке жаңа орынға көшірілді

Фото: пресс-служба акимата Алматы
Алматыда Әуезов ауданындағы демалыс күнгі жәрмеңке жаңғырту жұмыстарына байланысты жаңа орынға ауыстырылды. Бұл туралы "Алматы" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері хабарлады.

Бұған дейін жәрмеңке Өтеген батыр көшесі мен Абай даңғылының қиылысында орналасқан болатын. Қазіргі уақытта ол Рысқұлбеков көшесінде, Щепкин көшесі аралығында, ҚазБСҚА университетіне қарсы (автотұрақ аумағында) өткізіліп жатыр.

Бостандық ауданында да жаңғырту жұмыстары жоспарланғанымен, жәрмеңке әзірге бұрынғы орнында — "Қазақфильм" шағын ауданында жұмысын жалғастыруда. Көшіру мүмкіндігі туралы қосымша хабарланады.

Медеу ауданындағы (Меңдіқұлов және Бектұров көшелері) және Алмалы ауданындағы (Масанчи көшесі, Әйтеке би мен Гоголь көшелерінің аралығы) жәрмеңкелер бұрынғыдай жұмыс істеп тұр.

Жәрмеңкелерде 300-ден астам отандық өндіруші мен фермерлік шаруашылықтардың 1000-нан астам түрлі өнімі ұсынылған. Олардың қатарында ет және сүт өнімдері, көкөністер, жемістер, бал және басқа да тауарлар бар.

Жәрмеңкелер әр апта сайын сенбі және жексенбі күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін өткізіледі. Өнімдер тікелей жеткізілім есебінен нарық бағасынан 15-20% төмен бағамен сатылады.

Сауда алаңдарын жаңғырту жұмыстары қолайлы сауда ортасын қалыптастыруға бағытталған. Бұл аясында павильондар, санитарлық инфрақұрылым, автотұрақ аймақтары жасақталып, маңайы көркейтіледі.

Жұмыстардың аяқталуы туралы қосымша хабарланады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: