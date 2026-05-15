#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
470.17
547.47
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
470.17
547.47
6.42
Қоғам

Астанада контент үшін "Бәйтерек" маңына шампан төккен блогер қыз жазаланды

Астанада контент үшін &quot;Бәйтерек&quot; маңына шампан төккен блогер қыз жазаланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 23:58 Сурет: видео скрині
Астанада "Бәйтерек" монументі маңында тренд видео түсіремін деп, қоғамдық орынды ластаған блогер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қаланың мамандандырылған ауданаралық әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі соты қызға айыппұл салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 2026 жылғы 27 сәуірде түнгі сағат бір шамасында Астанадағы Нұржол бульварында болған. Іс материалдарына сәйкес, азаматша М. әлеуметтік желіге әсерлі видео түсіру мақсатында шампан бөтелкесін ашып, ішіндегісін қаланың басты көрікті жерінің маңындағы жерге төккен.

Құқық бұзушылық фактісі инспектордың рапортымен, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамамен және Instagram-ға жарияланған видеомен расталған.

Сот отырысында бойжеткен өз кінәсін толық мойындап, өкінетінін айтқан. Оның сөзінше, түсірілімнен кейін қоқысты жинап кеткен. Сот бұл жайттарды жеңілдететін мән-жай ретінде ескергенімен, жаза ретінде айыппұл тағайындалды.


"Сот сондай-ақ қоғамдық жұмыстар құқық бұзушылық жасаған адамның келісімі болған жағдайда ғана тағайындалатынын ескерді. Азаматша М. қоғамдық жұмыстарға келіспегендіктен, сот оны кінәлі деп танып, 10 АЕК көлемінде, яғни 43 250 теңге айыппұл салды", – деп мәлімдеді Астана қаласының Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі соты.

Сот қаулысы әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада желідегі трендті қайталап, қоғамдық орында аққайнар шашқан екі қыз жауапқа тартылды
09:31, 02 мамыр 2026
Астанада желідегі трендті қайталап, қоғамдық орында аққайнар шашқан екі қыз жауапқа тартылды
Астанада көлік айдап бара жатып, мастурбация жасаған таксист жазаланды
22:48, 29 тамыз 2023
Астанада көлік айдап бара жатып, мастурбация жасаған таксист жазаланды
Астанада блогер Ерболат Жанәбіловке қатысты іс қаралады
19:54, 04 қыркүйек 2025
Астанада блогер Ерболат Жанәбіловке қатысты іс қаралады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанская теннисистка уступила в четвертьфинале турнира в Китае
01:17, 16 мамыр 2026
Казахстанская теннисистка уступила в четвертьфинале турнира в Китае
Арман Царукян назвал сильные стороны Илии Топурии
00:44, 16 мамыр 2026
Арман Царукян назвал сильные стороны Илии Топурии
Арман Царукян рассказал о весогонке Хамзата Чимаева перед UFC 328
00:10, 16 мамыр 2026
Арман Царукян рассказал о весогонке Хамзата Чимаева перед UFC 328
Боец UFC из Узбекистана сделал заявление о следующем поединке
23:35, 15 мамыр 2026
Боец UFC из Узбекистана сделал заявление о следующем поединке
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: