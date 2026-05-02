Астанада желідегі трендті қайталап, қоғамдық орында аққайнар шашқан екі қыз жауапқа тартылды
Астанада қоғамдық орындарды аққайнармен ластаған екі қыз әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елорда полиция департаментінің мәліметінше, "Бәйтерек" монументінің маңында қала тұрғыны ішімдік құйылған бөтелкені ашып, ішіндегісін жан-жаққа шашып, аумақты ластаған. Тағы бір жағдайда қыз орындықта отырып, сусынды әдейі төгіп, қоғамдық орынды ластаған.
Қыздар бұл әрекеттерді әсерлі контент түсіру үшін жасаған.
"Екі дерек бойынша да құқық бұзушылар қоғамдық орындарды ластағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жиналған материалдар сотқа жолданды. Мұндай әрекеттерге жол берілмейтінін ескертеміз", – деді Астана қаласы ПД ақпараттық саясат бөлімінің басшысы Эльмира Шауленова.
Полицейлердің айтуынша, мұндай әрекет тек заң бұзушылық қана емес, сонымен қатар айналадағы адамдарға, коммуналдық қызметкерлердің еңбегіне және қала тұрғындарына деген құрметсіздік болып саналады.
