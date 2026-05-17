Астана мен Алматыда 17 мамырдағы валюта бағамы қандай
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 16 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары төмендегідей:
- АҚШ доллары – 469,92 теңге;
- еуро – 546,77 теңге;
- рубль – 6,42 теңге;
- Қытай юані – 69,39 теңге.
Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ долларының бағамы:
сатып алу – 467 теңге; сату – 474 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 544 теңге; сату – 554 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 6,19 теңге; сату – 6,5 теңге.
Алматы
АҚШ долларының бағамы:
сатып алу – 468,74 теңге; сату – 470,83 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу – 545,57 теңге; сату – 550,88 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу – 6,17 теңге; сату – 6,31 теңге.
