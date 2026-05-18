#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Қоғам

Жасөспірімдер Бутаков сарқырамасы маңындағы жартастарды бүлдірген: парк әкімшілігі мәлімдеме жасады

Жасөспірімдер Бутаков сарқырамасы маңындағы жартастарды бүлдірген: парк әкімшілігі мәлімдеме жасады , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 12:45 Сурет: instagram/ile_alatau_nationalpark
Іле-Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында кезекті вандализм фактісі анықталды. Бұзақылық жасағандар – білім беру орталығының оқушылары болып шықты. Парк әкімшілігі оларды өз әрекеттерінің салдарын дереу жоюға міндеттеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға туралы 17 мамыр күні ұлттық парктің ресми Instagram парақшасында жарияланды. Онда табиғи нысандарға салынған жазуларды оқушылардың өздері өшіріп жатқан бейнежазба да көрсетілген.

Ведомствоның мәліметінше, жартастарға зиян келтіру Бутаков шатқалында, әйгілі Бутаков сарқырамасы маңында тіркелген.

"Ұлттық парк қызметкерлері дереу түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, табиғатты қорғау режимін бұзған тұлғаларды анықтау шараларын ұйымдастырды. Нәтижесінде кінәлілер анықталды – Gemini Education білім беру орталығының оқушылары", – делінген хабарламада.

Инспекторлардың түсіндіруінен кейін жасөспірімдер өз әрекетінің дұрыс еместігін түсінген. Олар құрал-саймандар алып, жартастарға салынған барлық жазуларды толық өшіріп, шатқалдың бастапқы табиғи қалпына келуіне көмектесті.

Сонымен қатар, құқық бұзушылар мемлекеттік табиғи нысанға келтірген зияны үшін ресми түрде кешірім сұраған.

"Іле-Алатауы ұлттық паркі табиғи аумақтар – баршаға ортақ қазына екенін және әрбір келуші табиғатқа ұқыпты қарауы тиіс екенін еске салады. Ерекше қорғалатын аумақтарда болу ережелерін сақтауды, тазалықты ұстануды және табиғатты құрметтеуді сұраймыз", – деп толықтырды парк әкімшілігі.

Бұған дейін қазақстандық сирек кездесетін қызғылт қоқиқаздардың биіктіктен түсірілген видеосын жариялағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы облысындағы ұлттық парк қызметкерлері сирек кездесетін жыртқышпен бетпе-бет келді
15:32, 06 қазан 2025
Алматы облысындағы ұлттық парк қызметкерлері сирек кездесетін жыртқышпен бетпе-бет келді
Бурабайда орман аймағына рұқсатсыз кіргендер анықталды
19:54, 12 мамыр 2026
Бурабайда орман аймағына рұқсатсыз кіргендер анықталды
Бурабайда балық аулауға рұқсат етілді - Ұлттық парк маңызды мәлімдеме жасады
14:59, 15 сәуір 2025
Бурабайда балық аулауға рұқсат етілді - Ұлттық парк маңызды мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
16:32, Бүгін
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
16:05, Бүгін
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
15:48, Бүгін
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
15:31, Бүгін
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: