Алматының үш ірі шағынауданында бір тәулікке суық су өшіріледі
Алматы Су қала тұрғындарына маңызды ақпарат жариялады.
Мекеме мәліметінше, суық сумен жабдықтау желілеріндегі жоспарлы жұмыстарға байланысты 2026 жылғы 20 мамыр, сәрсенбі күні сағат 08:00-ден 20:00-ге дейін суық су беру уақытша шектеледі.
Шектеу Бостандық ауданындағы мына аумақтарға әсер етеді: Әл-Фараби даңғылы, Жароков көшесі, Левитан көшесі және Үлкен Алматы өзені аралығындағы аумақ, сондай-ақ Қазақфильм, Нұр-Алатау және Бағанашыл-1,2 шағынаудандары.
Мамандардың айтуынша, бұл жоспарлы профилактикалық жұмыстар аталған аудандағы сумен жабдықтау жүйесінің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған.
Қала тұрғындарынан уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарау сұралды.
Қосымша ақпаратты 274-66-66 нөмірі арқылы білуге болады.
Еске салайық, бұған дейін 2026 жылғы 18 мамыр мен 1 маусым аралығында Қонаев қаласында жылу желілерін гидравликалық сынауға байланысты ыстық су өшірілетіні хабарланған еді.