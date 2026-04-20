Алматының бір бөлігінде суық су уақытша өшіріледі
Алматы қаласында су құбыры желілеріндегі технологиялық жабдықтарды ауыстыру жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 21 сәуірде бірқатар аудандарда суық су беру уақытша шектеледі. Бұл туралы "Алматы Су" мекемесі хабарлады.
Мәліметке сәйкес, сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарда суық судың берілуінде уақытша шектеулер болады.
Алмалы ауданы:
- "12 месяцев", "Райымбек парк", "Life Town", "Seyfullin" тұрғын үй кешендері, сондай-ақ Индустриальная және Алексеева көшелеріндегі үйлер.
Жетісу ауданы:
- Райымбек даңғылы – Төретай көшесі – Сейфуллин даңғылы – Булкушева көшелері аумағындағы тұрғын үйлер.
Мекеме өкілдерінің айтуынша, жылыту маусымына дайындық аясында жүргізілетін ысырма арматурасын ауыстыру жұмыстары аталған ауданда су жүйесінің тұрақты әрі үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
"Уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз", – делінген хабарламада.
Айта кетейік, бұған дейін Алматы тұрғындарына 20 сәуір мен 6 мамыр аралығында қаланың сегіз ауданында жылу желілеріне сынақ жұмыстары жүргізілетіні туралы ескертілген болатын.
