#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Қоғам

Алматының бір бөлігіне суық су уақытша берілмейді

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 10:30 Фото: pexels
Алматы қаласының кейбір аудандарында 2026 жылғы 14 сәуірде суық су беру уақытша тоқтатылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алматы Су" кәсіпорнының мәліметінше, жаңа су құбыры желісін іске қосу жұмыстарына байланысты 08:00–20:00 аралығында су беру жүйесінде қысқа мерзімді шектеулер енгізіледі.

Шектеулер келесі аумақтағы тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарға әсер етеді:

  • Алмерек – Аскарова – Нажимеденова – Кенесары хан – Дулати көшелері шеңберіндегі аумақ.

Сондай-ақ су беру мына нысандарда шектеледі:

  • Рахат шағынауданы;
  • "Аспан Тау", "Аскар Тау", "Хан Тенгри", "Байкен" тұрғын үй кешендері;
  • Almaty Resort санаторийі;
  • "Заман" мектебі.

Тұрғындарға уақытша қолайсыздық үшін түсіністік таныту сұралады.

Сонымен қатар, бұған дейін Наурызбай ауданы тұрғындарына газ бен ыстық су беру уақытша тоқтатылатыны туралы ескерту жасалған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
2026 жылғы мамырда қазақстандықтар қанша күн демалады
11:29, Бүгін
2026 жылғы мамырда қазақстандықтар қанша күн демалады
Алматының бір ауданында суық су уақытша өшіріледі
17:20, 19 тамыз 2025
Алматының бір ауданында суық су уақытша өшіріледі
Алматының кейбір аудандарында суық су уақытша өшіріледі
10:27, 17 қыркүйек 2025
Алматының кейбір аудандарында суық су уақытша өшіріледі
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
14:45, Бүгін
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
14:26, Бүгін
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
14:07, Бүгін
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
13:49, Бүгін
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
