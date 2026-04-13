Алматының бір бөлігіне суық су уақытша берілмейді
Алматы қаласының кейбір аудандарында 2026 жылғы 14 сәуірде суық су беру уақытша тоқтатылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Алматы Су" кәсіпорнының мәліметінше, жаңа су құбыры желісін іске қосу жұмыстарына байланысты 08:00–20:00 аралығында су беру жүйесінде қысқа мерзімді шектеулер енгізіледі.
Шектеулер келесі аумақтағы тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарға әсер етеді:
- Алмерек – Аскарова – Нажимеденова – Кенесары хан – Дулати көшелері шеңберіндегі аумақ.
Сондай-ақ су беру мына нысандарда шектеледі:
- Рахат шағынауданы;
- "Аспан Тау", "Аскар Тау", "Хан Тенгри", "Байкен" тұрғын үй кешендері;
- Almaty Resort санаторийі;
- "Заман" мектебі.
Тұрғындарға уақытша қолайсыздық үшін түсіністік таныту сұралады.
Сонымен қатар, бұған дейін Наурызбай ауданы тұрғындарына газ бен ыстық су беру уақытша тоқтатылатыны туралы ескерту жасалған болатын.
