Жәрдемақы рәсімдеу, тіркеуге тұру немесе анықтама алуды ХҚКО-ға бармай-ақ қалай жасауға болады - нұсқаулық
Бұл сервис арқылы ХҚКО-ға бармай-ақ 79 мемлекеттік қызметті алуға болады. Олардың қатарында сотталмағаны туралы анықтама алу, тұрғылықты мекенжай бойынша тіркелу, әлеуметтік төлемдер мен көпбалалы отбасыларға арналған жәрдемақыларды рәсімдеу қызметтері бар.
Ведомство сервистегі сұранысқа ие 5 қызметті ұсынды:
- Жерлеуге арналған біржолғы төлемді тағайындау;
- Көпбалалы аналарға арналған мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау;
- Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама беру;
- Мүгедектігі бар адамдарды техникалық-көмекші құралдармен қамтамасыз етуге құжаттарды рәсімдеу;
- Көпбалалы отбасына жәрдемақы тағайындау.
Мамандардың айтуынша, бұл қызметті ең белсенді пайдаланатындар – Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Қарағанды облыстарының тұрғындары.
Қызметті пайдалану үшін: мобильді қосымшадағы "ЦОН" қосымшасын ашу – "ХҚКО қызметтері" бөліміне кіру – "Бейнеқызмет" бөлімін таңдау – "Бейнеқоңырауға өту" батырмасын басу қажет. Одан кейін оператор азаматқа кеңес беріп, өтінішті рәсімдеуге көмектеседі. Қызмет нәтижесін қосымшадағы чат арқылы алуға немесе дайын құжаттарды ХҚКО бөлімшесінен барып алуға болады.
