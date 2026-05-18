Қоғам

Жәрдемақы рәсімдеу, тіркеуге тұру немесе анықтама алуды ХҚКО-ға бармай-ақ қалай жасауға болады - нұсқаулық

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 16:43 Фото: primeminister.kz
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ бүгін, 2026 жылғы 18 мамырда қазақстандықтарға мемлекеттік қызметтерді БейнеХҚКО сервисінің көмегімен қашықтан ала алатынын еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл сервис арқылы ХҚКО-ға бармай-ақ 79 мемлекеттік қызметті алуға болады. Олардың қатарында сотталмағаны туралы анықтама алу, тұрғылықты мекенжай бойынша тіркелу, әлеуметтік төлемдер мен көпбалалы отбасыларға арналған жәрдемақыларды рәсімдеу қызметтері бар.

Ведомство сервистегі сұранысқа ие 5 қызметті ұсынды:

  1. Жерлеуге арналған біржолғы төлемді тағайындау;
  2. Көпбалалы аналарға арналған мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау;
  3. Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама беру;
  4. Мүгедектігі бар адамдарды техникалық-көмекші құралдармен қамтамасыз етуге құжаттарды рәсімдеу;
  5. Көпбалалы отбасына жәрдемақы тағайындау.

Мамандардың айтуынша, бұл қызметті ең белсенді пайдаланатындар – Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Қарағанды облыстарының тұрғындары.

Қызметті пайдалану үшін: мобильді қосымшадағы "ЦОН" қосымшасын ашу – "ХҚКО қызметтері" бөліміне кіру – "Бейнеқызмет" бөлімін таңдау – "Бейнеқоңырауға өту" батырмасын басу қажет. Одан кейін оператор азаматқа кеңес беріп, өтінішті рәсімдеуге көмектеседі. Қызмет нәтижесін қосымшадағы чат арқылы алуға немесе дайын құжаттарды ХҚКО бөлімшесінен барып алуға болады.

Бұған дейін ҚР ІІМ-ге тағы бір функция қосылғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
