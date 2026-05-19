#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
Қоғам

Емханаға тіркелу ережесі өзгереді

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 09:12 Фото: Zakon.kz
Енді қазақстандықтар емханасын кез келген уақытта ауыстыра алады. Ол үшін бекіту науқанын күтудің қажеті жоқ. Елімізде медициналық мекемеге тіркелу тәртібі өзгермек.

Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері хабарлады. Қазір құжат қоғам талқысына шығарылды.

Басты жаңалығы: жыл сайынғы бекіту науқаны алынып тасталады. Яғни тұрғындар бұрынғыдай 1 қыркүйек пен 1 қараша аралығын күтпей-ақ, өзіне ыңғайлы емханаға кез келген уақытта ауыса алады, деп жазады qazaqstan.tv.

Бірақ таңдалған мекеме азамат тұратын ауданда болуы керек. Үйге неғұрлым жақын, жаяу 20 минутта жететіндей.Бұл мүмкіндік жылына бір-ақ рет беріледі.

Ал қоныс аударған азаматтар бұрынғыдай жаңа мекенжайына жақын емханаға тіркеле алады.

Тағы бір өзгеріс студенттер, курсанттар мен әскери қызметшілерге қатысты. Енді олар міндетті түрде бір емханаға жаппай тіркелмейді.

Егер, жатақханада тұрмаса өздері тұратын жеріне жақын медициналық мекемені таңдаса болады. Бұл шара медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға, бекіту рәсімін жеңілдетуге және қызмет көрсету сапасын жақсартуға бағытталған.

Жаңа тәртіп күшіне енсе, азаматтар жаңадан тіркелген емхананың қызметін келесі айдан бастап пайдалана алады.

Бұған дейін мұндай мүмкіндік тек келесі жылдың қаңтарынан бастап берілетін. Азаматтар "Ашық" порталындағы бұйрықпен танысып, ұсыныс-пікірін қалдыра алады. Талқылау 28 мамырда аяқталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
15:29, 24 қазан 2025
Қазақстанда емханаларға тіркелу тәртібі мен скрининг ережелері өзгереді
Удостоверение личности гражданина РК, цифровые документы
09:34, 04 қыркүйек 2025
Қазақстандықтар Арменияға жеке куәлікпен бара алады
Елімізде несие беру тәртібі өзгереді
09:42, 21 маусым 2024
Елімізде несие беру тәртібі өзгереді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Усик
17:06, Бүгін
"Мечтать - это нормально": экс-чемпион мира не дал шанса Бенавидесу против Усика
Женская сборная Казахстана по волейболу
16:48, Бүгін
Появилось расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Стало известно дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
16:43, Бүгін
Стали известны дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
16:36, Бүгін
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: