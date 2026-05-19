Қоғам

Тоқаев жаңадан ензілген марапаттар жайлы мәлімдеме жасады

Тоқаев жаңадан ензілген марапаттар жайлы мәлімдеме жасады , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 15:15 Сурет: akorda.kz
Астанада бүгін, 2026 жылғы 19 мамырда "Алтын Орда – дала өркениетінің үлгісі: тарих, археология, мәдениет, бірегейлік" атты халықаралық симпозиум өтіп жатыр. Онда мемлекет басшысы бірқатар мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

️Президенттің айтуынша, зияткерлік және рухани сабақтастық сан ғасырларды көктей өтіп, хакім Абайдың шығармаларынан көрініс тапты. Ұлы ойшыл "Толық адам" тұжырымдамасы арқылы кемеңгер тұлға тәрбиелеудің формуласын ұсынды. Оның өзегінде "нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат" үштағаны тұр.

Бұл ретте, Тоқаев Ұлы даланың интеллектуалдық мұрасын табиғи түрде қалыптасқан, біздің өңірге тән идеологиялық субстанция ретінде атасақ, артық болмайтындығын атап өтті. Осынау рухани қазынаның бүкіл әлем үшін мән-маңызы зор. Бұл – біртұтас философиялық, идеологиялық мұра.

Қазақстан осы идеялық құндылықтарды бағдар етуге және оны жан-жақты дәріптеуге ниетті. Сол үшін "Al-Farabi", "Qoja Ahmet Yasaui" ордендерін мемлекеттік марапаттар тізіміне енгіздік.

"Бұл жоғары наградалар ғылым мен руханиятты дамытуға айрықша үлес қосқан тұлғаларға, соның ішінде шетелдік ғалымдарға, саяси және қоғам қайраткерлеріне табысталады. Таяуда ғана елімізге мемлекеттік сапармен келген Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған "Qoja Ahmet Yasaui" орденінің тұңғыш иегері атанды.Осылайша, біз тарихи тағдыры ортақ туысқан халықтардың келешегі жолындағы ақыл-ой еңбегі мен ырысты ынтымақтың маңызды екенін айрықша атап көрсетеміз",- деді ол.

Бұған дейін жазғанымыздай, Алтын Ордаға Қазақстан тарихының академиялық жинағында алғаш рет жеке том арналады.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
