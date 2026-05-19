Семейлік мектеп оқушысы прокурорға сенім артып, өгей әкесінің зорлығынан құтылды
Сурет: freepik
Абай облысында прокурорлардың жасөспірімдермен өткізген профилактикалық кездесуі отбасындағы аса ауыр қылмыстың әшкереленуіне себеп болды. Өз құқықтары туралы білген кәмелетке толмаған қыз өгей әкесіне қарсы арыз беруге батылдық танытқан. Нәтижесінде ол 20 жылға бас бостандығынан айырылды.
Бұл туралы 19 мамырда Абай облысы прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады. Қадағалаушы органның мәліметінше, оқиға өткен жылдың жазында Жарма ауданында болған.
Прокурорлардың жергілікті жасөспірімдермен кездесуі барысында және жеке қауіпсіздік туралы әңгіме кезінде ведомство қызметкерлеріне кәмелетке толмаған қыз жүгінген. Ол өгей әкесінің тарапынан жүйелі түрде зорлық-зомбылық көріп жүргенін айтқан.
"Прокуратураның тапсырмасы бойынша дереу сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды, оның аясында жан-жақты, толық және объективті тергеу қамтамасыз етілді. Семей қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының үкімімен кәмелетке толмаған қыздың өгей әкесі 20 жылға бас бостандығынан айырылды", – деді Абай облысының прокуратурасы.
Үкім заңды күшіне енді.
Қадағалаушы орган өкілдері азаматтарды кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық фактілерін жасырмауға және құқық қорғау органдарына жүгінуден қорықпауға шақырады. Уақытылы жасалған өтініш балалардың құқықтарын қорғауға және кінәлілерді жауапқа тартуға мүмкіндік береді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript