#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
471.93
548.43
6.61
Қоғам

Семейлік мектеп оқушысы прокурорға сенім артып, өгей әкесінің зорлығынан құтылды

Семейлік мектеп оқушысы прокурорға сенім артып, өгей әкесінің зорлығынан құтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 22:45 Сурет: freepik
Абай облысында прокурорлардың жасөспірімдермен өткізген профилактикалық кездесуі отбасындағы аса ауыр қылмыстың әшкереленуіне себеп болды. Өз құқықтары туралы білген кәмелетке толмаған қыз өгей әкесіне қарсы арыз беруге батылдық танытқан. Нәтижесінде ол 20 жылға бас бостандығынан айырылды.

Бұл туралы 19 мамырда Абай облысы прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады. Қадағалаушы органның мәліметінше, оқиға өткен жылдың жазында Жарма ауданында болған.

Прокурорлардың жергілікті жасөспірімдермен кездесуі барысында және жеке қауіпсіздік туралы әңгіме кезінде ведомство қызметкерлеріне кәмелетке толмаған қыз жүгінген. Ол өгей әкесінің тарапынан жүйелі түрде зорлық-зомбылық көріп жүргенін айтқан.


"Прокуратураның тапсырмасы бойынша дереу сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды, оның аясында жан-жақты, толық және объективті тергеу қамтамасыз етілді. Семей қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының үкімімен кәмелетке толмаған қыздың өгей әкесі 20 жылға бас бостандығынан айырылды", – деді Абай облысының прокуратурасы.

Үкім заңды күшіне енді.

Қадағалаушы орган өкілдері азаматтарды кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық фактілерін жасырмауға және құқық қорғау органдарына жүгінуден қорықпауға шақырады. Уақытылы жасалған өтініш балалардың құқықтарын қорғауға және кінәлілерді жауапқа тартуға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Өгей қызын зорлаған: 45 жастағы қазақстандық өмір бойына бас бостандығынан айырылды
13:15, 14 тамыз 2025
Өгей қызын зорлаған: 45 жастағы қазақстандық өмір бойына бас бостандығынан айырылды
Таразда қатарласын электронды темекі үшін өлтірген мектеп оқушысы сотталды
20:41, 09 желтоқсан 2025
Таразда қатарласын электронды темекі үшін өлтірген мектеп оқушысы сотталды
Атырауда 160-қа жуық психотроптық дәрі тәркіленді
23:04, 19 мамыр 2026
Атырауда 160-қа жуық психотроптық дәрі тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ruchess.ru
00:48, 20 мамыр 2026
Азербайджанский шахматист Мамедьяров сыграет на ЧМ-2026 за команду из Казахстана
Фото: НОК РК
00:31, 20 мамыр 2026
Тимофей Скатов проиграл в первом круге квалификации "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: WTA
00:13, 20 мамыр 2026
Арина Соболенко рассказала об отношении к отказу украинцев пожимать с ней руки
Фото: ХК &quot;Сочи&quot;
23:41, 19 мамыр 2026
Соперник "Барыса" по КХЛ опроверг слухи о финансовых проблемах
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: