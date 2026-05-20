ҰБТ-дан 140 балл: депутат академиялық адалдық қағидаларын еске салды
Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов 2026 жылғы 20 мамырда Үкімет кулуарында кейбір дайындық орталықтарының ҰБТ-дан ең жоғары балл жинаған оқушыларға пәтер мен көлік сыйлауы туралы жағдайға пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Депутаттың айтуынша, соңғы уақытта ҰБТ-дан максималды балл алатын оқушылар санының көп болуы күмән тудырады.
"Бұрын біз максималды балл алғандардың бәріне міндетті түрде қосымша талдау жүргізетінбіз. Бұл әлі де жалғасуы керек деп үміттенемін, себебі академиялық адалдықты сақтау өте маңызды. Мен бұл балалардың біліміне күмән келтіргім келмейді, керісінше, оларды қолдаймын. Бұл – олардың, ата-аналарының және мұғалімдердің еңбегі. Бірақ "сен, алайда тексер" деген қағида да бар", – деді ол.
Оның айтуынша, дайындық орталықтары тарапынан берілетін қымбат сыйлықтарды ол негізінен маркетингтік қадам ретінде қарастырады.
"Дайындық орталықтары оқушыларды ынталандыру үшін сыйлық беріп жатса, мен мұнда ешқандай теріс нәрсе көріп тұрған жоқпын. Бұл – маркетинг. Олар өз орталығының нәтижесін көрсетіп, осылайша көбірек клиент тартуға тырысады", – деді депутат.
Дегенмен ол мұндай жоғары нәтижені тек сол орталықтардың еңбегі деп қарастыру дұрыс емес екенін де атап өтті.
"Бұл – тек олардың жұмысының нәтижесі деп айтуға болмайды. Бұл – балалардың өз еңбегі, ата-аналардың қолдауы және мектеп мұғалімдерінің үлкен еңбегі. Үш аптада, үш айда немесе бір жылда мұндай нәтиже шығару мүмкін емес. Бұл – бүкіл білім беру жүйесінің еңбегі", – деп түйіндеді Аймағамбетов.
