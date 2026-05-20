Қоғам

Жаңа ережелерге сай мектеп бітіру кештері: Қазақстан мектептеріне қандай тыйымдар енгізілді

Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 11:08 Сурет: Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі
Бүгін, 2026 жылғы 20 мамырда Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі мектеп бітіруші түлектердің ата-аналарына маңызды үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, еліміздегі барлық мектептерде 2025–2026 оқу жылы аяқталуға жақын. Осыған байланысты Оқу-ағарту министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың бірлескен бұйрығы мен қаулысына сәйкес:

  • мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында салтанатты іс-шараларды мейрамханаларда, кафелерде, банкет залдарында, демалыс базаларында және табиғат аясында өткізуге тыйым салынады.
  • Ата-аналардан, заңды өкілдерден және білім алушылардан салтанатты іс-шараларға байланысты ақша жинауға, сыйлықтар мен өзге де материалдық құндылықтар талап етуге жол берілмейді.
"Ал аттестаттар мен дипломдарды салтанатты табыстау рәсімдері тек білім беру ұйымдарының қабырғасында ұйымдастырылады." Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі

Бірлескен бұйрық білім алушылар арасында мектеп бітіру іс-шараларын өткізу кезіндегі қауіпсіздік пен қоғамдық құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, сондай-ақ білім беру ұйымдарында "Заң мен тәртіп" идеологиясын нығайтуды көздейді.

Биыл оқу жылын 3,9 миллионнан астам оқушы аяқтайды. Оның ішінде екі жүз он бес мыңнан астамы – 11-сынып түлектері.

"Оқу жылының қорытындысы бойынша 9-сыныпты үздік аяқтауға үміткерлер саны 31 мыңнан астам оқушыны құрайды. Ал 11-сыныпты үздік аяқтауға 18 мың оқушы үміткер. Бүгінде еліміздің білім беру ұйымдарында 420 мыңнан астам педагог еңбек етуде." Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі

Мемлекет басшысының тапсырмасымен жүзеге асырылып жатқан "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында 217 заманауи мектеп пайдалануға берілді. Оның 84-і ауылдық елді мекендерде орналасқан. Қазіргі таңда бұл мектептерде 220 мыңнан астам оқушы білім алып, 16 мыңға жуық педагог жұмыс істеуде.

Оқу жылының аяқталуына орай 25 мамыр күні еліміздің барлық мектептерінде "Білімім – Отаныма!" тақырыбында бірыңғай сынып сағаты өткізіледі. Сынып сағаттарында оқу жылы қорытындыланып, оқушылардың жетістіктері мен жарқын сәттері еске алынады. Сондай-ақ "Адал азамат" біртұтас тәрбие бағдарламасының негізгі құндылықтарына, білім мен ғылымға құрметті арттыруға, инновациялық ойлауды дамытуға Халықтық Конституцияда айқындалған басты стратегиялық бағыт ретінде ерекше назар аударылады. Оқушыларға жазғы каникул кезінде оқуға ұсынылатын әдебиеттер тізімі таныстырылады.

