#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
471.93
548.43
6.61
Қоғам

ШҚО-да Жақсылық Омардың үкімі бойынша апелляция қаралды

ШҚО-да Жақсылық Омардың үкімі бойынша апелляция қаралды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 15:11 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 20 мамырда Шығыс Қазақстан облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы бұрынғы ШҚО әкімінің орынбасары Жақсылық Омардың қорғаушылары берген апелляциялық шағымды қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот шешімін судья Сәуле Бекишева жариялады. Ол бірінші сатыдағы сот үкімі дұрыс шығарылғанын атап өтті.

"Сот алқасы бірінші сатыдағы сот Жақсылық Омардың әрекеттерін дұрыс саралаған деген қорытындыға келді. Жазаның түрі мен мөлшері заң талаптарына сай тағайындалған. Бұл – мемлекеттік билікке деген сенімді төмендететін ауыр сыбайлас жемқорлық қылмысы", – деді судья.

Сот апелляциялық шағымды қанағаттандырмай, Өскемен қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының 2026 жылғы 3 сәуірдегі үкімін өзгеріссіз қалдырды. Үкім жарияланған сәттен бастап заңды күшіне енеді.

Бұған дейін сот оны 6 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарған. Сондай-ақ өмір бойы мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге тыйым салып, Toyota автокөлігі тәркіленген.

Айыптау деректеріне сәйкес, Жақсылық Омарға екі сыбайлас жемқорлық фактісі бойынша айып тағылған: 20 миллион теңге көлемінде пара алу және автокөлікке байланысты заңсыз әрекеттер.

Тергеу нұсқасы бойынша, ол Өскемен қаласын басқарған кезде танысымен келісіп, Toyota Camry 75 көлігін бір компаниядан "демеушілік көмек" ретінде рәсімдеген. Кейін көлік үшінші тұлғаларға қайта рәсімделіп, trade-in бағдарламасы арқылы жаңасына ауыстырылған, ал ол көлікті өзі пайдаланған. Мемлекетке келтірілген залал 13 миллион теңгеден асқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан СІМ Шенген елдеріне кірудің жаңа ережелері туралы мәлімдеді
16:58, Бүгін
ҚР СІМ Шенген елдеріне кірудің жаңа ережелері туралы мәлімдеді
Дәрігер, хирург, уролог, ұрып-соғу, Қостанай, сот, апелляциялық шағым
20:48, 13 қараша 2025
Қостанай сотында дәрігерді соққыға жығу дерегі бойынша апелляциялық шағым қаралды
Шенеунік, ШҚО әкімдігі, Жақсылық Омар, әлеуметтік желі, ұсталу, түсініктеме
17:53, 13 ақпан 2026
ШҚО әкімдігі Жақсылық Омардың "ұсталғаны" туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
18:37, Бүгін
Григорий Ломакин без проблем вышел в четвертьфинал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Кызылжар&quot;
18:18, Бүгін
"Кызылжар" может остаться без главного тренера
Стали известны зарплаты турнира UFC Fight Night 271
17:41, Бүгін
Стали известны зарплаты бойцов турнира UFC Fight Night 271
Возвращение: Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
17:14, Бүгін
Ломаченко может получить бой с "Танком" Дэвисом из США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: